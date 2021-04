Teplický Kučera: Kádr se nám rozpadá. „Obětuje“ semifinále poháru?

O evropských pohárech, které by mu přinesl triumf v MOL Cupu, může na Stínadlech zatím opravdu jen snít. Teplický trenér Radim Kučera momentálně řeší, jak odvrátit hrozbu sestupu do druhé ligy s rozpadlým kádrem. Přitom se ale rve s náročným programem. Dnes v Plzni v semifinále MOL Cupu čeká „skláře“ již sedmý zápas v měsíci a chybět může až deset hráčů prvního týmu. „Modlím se za každého uzdraveného,“ říká kouč Severočechů.

Nejen že jako zbytek účastníků FORTUNA:LIGY čelí nevyzpytatelným testům na COVID19, které mohou poslat hráče ze hry. Teplický trenér Radim Kučera musí denně počítat padlé i z jiných důvodů. Před víkendem přibyli na marodku Tomáš Kučera a brankářská jednička Jan Čtvrtečka. V Brně si vážně poranil vazy v koleni Patrik Žitný a Šimon Gabriel vyfasoval v prvním poločase červenou kartu. Jako by toho Severočeši neměli málo.

Zobrazit online přenos Sestavy Domácí: Staněk – Hybš, Brabec (C), Kaša, Havel – Šulc, Kalvach, Káčer – Falta, Beauguel, Ba Loua Hosté: Grigar – Vondrášek, Mazuch, Knapík, Droehnle, Ljevaković (C), Jukl, Radosta, Mareček, Hyčka, Moulis Rozhodčí Orel – Flimmel, Vaňkát Stadion Doosan Arena, Plzeň Návštěva hráno bez diváků

Máte vůbec ještě klidné spaní?

„Scénář je takový, že se nám kádr doopravdy rozpadá před očima. Jsme v kritické situaci. Je v plánu, že někteří hráči se nám budou vracet, ale v Brně nám z toho zase vypadli jiní. Před zápasem Čtvrtečka s Kučerou a po utkání Žitný s Gabrielem. Zápasové tempo je opravdu vražedné.“

Ukazuje se, že Teplice nemají dostatečně široký kádr. A když ho postihne vlna zranění, je to problém.

„Od začátku dubna jsme hráli šest utkání a nyní nás čeká v Plzni sedmé. Na hráče je to velký zápřah. S omezeným kádrem je to na ně fakt dost. Modlím se za každého uzdraveného z marodky a rozčiluji se nad každým, kdo nám vypadne.“

SESTŘIH: Brno - Teplice 0:0. Záchranářská bitva bez vítěze

Stihne se někdo z marodů uschopnit na Plzeň?

„Dáváme do kupy hráče, kteří jsou v rekonvalescenci. Ať už je to Vondrášek, Mazuch a Fortelný, kteří už hráli v Brně. Z dlouhodobého hlediska čekáme na Mareše, Shejbala či Maceje... Je to ale složité odhadnout, jak na tom hráči po delší pauze budou, a musíme jim dát správnou zátěž, abychom je nepřetáhli.“

Můžete si vůbec říct, že v poháru pošetříte síly na důležitější zápas v lize se Zlínem?

„Variant moc nemáme. Hrají kluci, kteří jsou k dispozici. Na lavičku chodí hráči, kteří moc zkušeností zatím nemají. Snažíme se síly nějak rozložit, ovšem není moc možností. Kluci tvrdě makají, dávají do toho všechno, ale už toho prostě mají dost. Znát to bylo na Žitném, který toho měl v posledních týdnech plné kecky, a skončilo to tím, že si urval vazy v koleni.“

Je možné, že by mladí vyběhli s Plzní v základní sestavě?

„Je to jedna z variant. Musíme kalkulovat se vším. My se klepeme i při každém výsledku covid testu. V naší situaci se může stát cokoli, je možné, že to s Plzní odehrajeme s mladými a pošetříme síly na ligu. V neděli v Brně jsme hráli přes 45 minut v deseti, vzalo nám to hodně sil... Ale na druhou stranu je to semifinále poháru.“

Čeká vás Plzeň, která musí pohár vyhrát, aby měla jisté evropské poháry.

„Je to jasný favorit. Jedeme se tam porvat a byl bych rád, kdybychom je potrápili a vyhnuli se debaklu. Protože Plzeň je v laufu a my budeme v okleštěné sestavě. Stejně jako i v minulých zápasech budeme vycházet z kvalitní obrany a vyrážet do rychlých brejků.“