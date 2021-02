Pokorný nerozumí výkyvům Baníku: Chápu, že na nás fanoušci mají pifku

Proti druholigovému Třinci to byl klasický pohárový zápas o trpělivosti a snahou neudělat chybu, že?

„Naprosto, Třinec byl houževnatý, chtěl se předvést před trenérem Strakou, který má tyto zápasy rád. Svůj tým vyburcuje, vyhecuje, byl to nepříjemný zápas. Jsem rád, že jsme to zvládli.“

Díky dvěma vašim trefám jako přes kopírák, před kterými Jánoš něco šeptal do ucha Svozilovi. Byla to nacvičená věc?

„Chceme to pokaždé kopat jinam podle toho, jak se na signál domluvíme. O poločase jsme si řekli, že si máme vymezit jeden prostor a Jány (Jánoš) nám to tam dvakrát poslal a my to uklidili.“

Ne, vy jste to uklidil.

„Ale ostatní odvedli dobrou práci, já jen zakončoval.“ (úsměv)

Co schází k tomu, abyste se prosadili i ze hry?

„Lepší finální fáze, protože pár šancí a zblokovaných střel jsme nevyřešili dobře. Chybí i větší klid, protože máme všichni v hlavách, že se trápíme a nedaří se nám dát gól.“

Za plotem byli diváci. Byl ten fotbal veselejší?

„Byl, i když fanoušci na nás mají v současnosti asi trochu pifku, protože nepředvádíme to, co bychom měli. Já se jim tedy vůbec nedivím, ale doufám, že tímto zápasem se můžeme odrazit a že to potvrdíme nyní doma s Teplicemi. A pak si to rozdáme se Spartou v poháru.“

Těžký los.

„Jako loni, kdy jsme se dostali přes nějaká kola a pak jsme dostali Spartu. Doufám a věřím, že tam necháme všechno a postoupíme.“

Nesmíte mít takové výkyvy ve výkonnosti...

„Nám nezbývá nic jiného než jít od zápasu k zápasu, a když se jeden povede, tak hned v dalším musíme zůstat na vlně, na jaké chceme. Musíme to potvrzovat každý zápas a ne ob zápas.“

Máte pro to nějaké vysvětlení, proč se to nedaří?

„Kdybychom to věděli... Nedokážeme si to vysvětlit, proč jeden hrajeme fotbalově solidně a druhý zápas úplně vyhoříme.“

V sobotu však půjdete zase na horší terén.

„Tady na Vistě byla tráva super. Věřím, že ve Vítkovicích to správci dají do kupy, aby to bylo lepší než v lednu. Ale když se hraje středa-neděle-středa, tak to mají těžké.“