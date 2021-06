Datum 3. června 2021 si v kalendáři zřejmě zaškrtnul šprýmař. Svaz poprvé od vypuknutí obří korupční aféry exagenta komunistické StB Romana Berbra (66) volí předsedu a protagonista skandálu z roku 2004 Ivan Horník slaví sedmdesátiny.

Tenkrát zdomácněla v české kopané jeho hláška „Třicetník za kříž“. Dnes má na krku sedm křížků.

Ivane, jak se při svém výročí máte?

„Děkuju za optání, dobře. Covid mě vynechal a nechal jsem se očkovat, abych mohl volně fungovat, a jinak je vše při starém.“

Takže si chodíte zahrát tenis?

„Chodím docela pravidelně. Máme partu, takovou čtyřku. Je v ní i mladý Dušan Uhrin , který se teď vrátil z Rumunska. Nejsem žádný virtuos, ale hrajeme a pak si sedneme a pokecáme.“

Máte jistě o čem. Možná i o aférách. Ta vaše, před sedmnácti lety, byla o rozhodčích, ta Berbrova současná je o nich také, ale i o zpronevěrách a sázkách. Co si o ní myslíte?

„Můj názor je ten, že všechno úplně špatné nebylo, ale na tom nezáleží. Nemám informace z více stran o tom, co se dělo, abych mohl něco hodnotit, ale Roman si vybudoval pozici a nikomu to nevadilo. Teď to najednou vadí. Mám pocit, že někteří lidé si hrají se svým datem narození, a teď se tváří, že jsou ročník 2015 a že o ničem nevěděli. Že u ničeho nebyli. To je strašné. Dnes kandidují na předsedu Poborský a Fousek. Oba je znám a jsem zvědavý, koho z nich budou ti lidé volit.“

Chápu, ale Berbrův skandál není jediný. Jak vidíte proces Miroslava Pelty obviněného z fixlování se státními dotacemi?

„Pro něj to podle mne dopadne dobře. Není defraudant, neobohacoval se, bylo to o lobbingu a ve spojení s dalšími vlivnými hráči. Mirek má vliv pořád i výhodu, že je majitel klubu. Nepříjemné je pro něj to, že se to táhne a potáhne třeba ještě rok. I proto klobouk dolů před tím, co s Jabloncem v téhle sezoně dokázal.“

Tak jo, nechme skandály a aféry být a pojďme k fotbalu. Vaší Viktorce Žižkov hrozí ztráta licence, protože nemá stadion. Co vy na to?

„Už jsem tam asi půl roku nebyl, ale Viktorka je kus mého srdce a myslím si, že se tam dělala zbytečná gesta, místo toho aby si sedli a jednali. Je škoda, kam to dospělo, ale co mám informace, tak můžou dostat výjimku.“

A co Sparta, s kterou jste vyhrál tři tituly a ona už sedm let žádný?

„Skončila druhá, takže si myslím, že se to vrací do té etapy, kdy to zase bude o Spartě a o Slavii, protože Plzeň hapruje. Ve Spartě jsou podle mě hráči, kteří nemají sparťanskou duši a nepatří tam. Na druhou stranu jsou sparťané, kteří hrají jinde a táhnou to tam. Třeba zrovna ve Slavii. To je ale práce vedení Sparty.“

Teď je na Letné kouč Vrba a má za úkol dostat mužstvo do Ligy mistrů. Povede se to?

„Vrbič je bez debaty kvalitní trenér. Pokud si sám ponechá rozhodování a prosadí si hráče, které chce, může to zafungovat. To je to, co ve Spartě v poslední době nebylo.“