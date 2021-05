»Štístko« fotbalu vládnout nebude. Vladimír Šmicer (47) odpískal kandidaturu na post asociačního předsedy a jeho tchánovi, legendárnímu plejerovi Ladislavovi Vízkovi (66), je z toho teskno neveselo.

Měla to být televizní superdebata tří uchazečů, ale smrkla se na duel Petra Fouska (48) s Karlem Poborským (49). Šmicer nepřišel. Vydal prohlášení, že podpoří Fouska, a sepsul Poborského za to, že se paktuje s pohrobky bývalého Stalina české kopané, exrozvědčíka komunistické StB Romana Berbra (66). Vízka klání Fouska s Poborským kulantně řečeno nenadchlo…

Láďo, věděl jste, že se Vláďa chystá odejít z volebního boje?

„Nevěděl. Rozhodl se na poslední chvíli. Dověděl jsem se to hodinu před tou debatou. Šmíca byl na hřišti a já na něj, že by se měl připravovat, ale on mi dal přečíst to prohlášení a řekl, že tam nejde. Že podpoří Fouska.“

Co na jeho rozhodnutí říkáte?

„Že je mi z něj smutno. Mrzí mě to, protože on by do toho šel a měli bysme veselýho, upřímnýho a příjemnýho předsedu. Víte, Láďa se vrátil z Moravy, z Jihlavska, a tam se dověděl, že budou podporovat Fouska. Byl z toho tak nějak smutnej a já pak ještě víc z tý debaty bez něj.“

Nelíbila se vám?

„Vůbec. Šmíca by do Karla šil daleko víc. Byl by razantnější než Fousek. Karel mu mazaně uhejbal a vůbec nedostal přímou otázku, proč a jak je spojenej s těma lidma od Berbra. Teď se trochu bojím, kam to povede. Že žádná jasná změna, kterou chceme a potřebujeme, nebude.“

Vy, věčný optimista, v ní nevěříte?

„Moc ne. Jestli s sebou Karel potáhne ty Malíky (dosluhující šéf FAČR), Hořejší (podle policie figuruje v Berbrově korupční aféře) a ty dnešní rozhodčí, tak fotbal skončí někde za florbalem a za squashem a přestane lidi zajímat. A mě taky, takže teď radši fandím hokejistům.“