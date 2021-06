Šidliák: Berbr řídil FAČR jako vlastní firmu. Snad masa umlátí zbytek

S fotbalovou politikou má zkušenosti z dob působení v Odvolací komisi FAČR. Z ní před třemi lety vystoupil, protože mu lezly krkem změny stanov. A nejen to. „Roman Berbr to řídil jako vlastní firmu,“ vypozoroval. Nyní chce být právník Jiří Šidliák (40) jedním z iniciátorů změn k lepšímu. Rád by je prosazoval jako místopředseda za Moravu.

Kritici mu vyčítají, že přes týden pracovně funguje v Praze a přitom hodlá v případě zvolení zastupovat moravské zájmy. Jiří Šidliák v tom vidí naopak svůj bonus. „Tvrdím, že místopředseda by měl být přímo u zdroje. Zažil jsem u Kubíčka, Kučery a nyní Zlámala, že to byl pro ně největší handicap,“ říká bývalý novinář v rozhovoru pro iSport premium.

Máte pocit, že se český fotbal chce očistit?

„Věřím tomu, že bude chtít. Vidím to hlavně na moravské komoře a je to patrné i v Čechách. Hlavně na okresech a v krajích. Všude říkám, že je to možná poslední šance. Ti lidi si to musí uvědomit a pevně věřím, že to tak bude. Snad ta masa ze tři sta tisíc členů FAČR, která to chce dělat čistě, normálně a správně, ten zbytek, co má jiné zájmy, umlátí. (úsměv) Ale všichni se nepředělají, to je jasné.“

Změnilo by se něco nebýt zatčení a obvinění Romana Berbra, místopředsedy FAČR?

„Myslím, že by se to někdy stalo. Otázkou je kdy. Tahle věc celý proces uspíšila. Myslím, že na Moravě by snahy o změnu probíhaly, ale pokud by to nepodpořila česká komora, ve finále je to k ničemu. Teď je jedinečná šance otočit to, co by se stalo někdy za pět deset let.“

Jaký jste měl z Berbra pocit?

„Řídil FAČR jako vlastní firmu. Papírově ten nejvyšší nebyl, ale fakticky určitě ano. Bylo to cítit. Stejné reference mám i od dalších lidí. Berbr se choval tak, jako by mu to tam patřilo. To odradilo i spoustu potenciálních sponzorů. Viděli toho člověka a řekli: Co to tady máte?!“

Je už fotbalově „mrtvý“?