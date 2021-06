Na krku se mu houpala zlatá olympijská medaile z Nagana i šest placek – včetně čtyř zlatých – z mistrovství světa. O to rozčarovanější po letošním světovém šampionátu je. Expert nové rozhlasové stanice Radiožurnál Sport Martin Procházka (49) se ve své glose po čtvrtfinálové prohře proti Finsku tvrdě pustil do kouče Filipa Pešána.

Osobitý trenér se nebál okázalých gest. Jen škoda, že se kvůli nim tým za čtrnáct dní turnaje nedokázal pořádně sehrát. Jakoby si popletl klubovou letní přípravu s velkolepým podnikem. I v zápase o všechno jeho parta působila jako kluci na plácku.

„Podle mě je základní část šampionátu od toho, aby se vyladila forma na čtvrtfinále. Aby byly pětky a útoky jasně daný a hráči měli možnost si některé věci zautomatizovat a naučit se,“ má jasno Procházka. „Neustálé přehazování sestavy se mi vůbec nelíbí. Je to odraz toho, jak jsme nakonec dopadli. Jednoznačně za tím vidím trenéra Pešána!“ dodal na rovinu bývalý útočník, střelec rozhodujícího gólu finále MS ve Vídni 1996 proti Kanadě.

Přitom během přípravy se zdálo, že všechno probíhá jako na drátkách. Devět výher v řadě probudil ve fanoušcích optimismus a jednotlivé formace fungovaly. Jenže… „Přijeli hráči z NHL, začalo se s tím pohybovat. Vnesl se do toho chaos a ten byl pak celý turnaj,“ posteskl si kladenský patriot.

A co teď. Měl by jít Pešán od válu? „Těžko říct. Tohle je otázka na svaz, jakou tam mají představu. Neúspěch by se měl každopádně vyhodnotit, měl řešit a měly by se vyvodit nějaké důsledky,“ řekl jasně Procházka, než doplnil: „Špatné hráče jsme určitě neměli. Měli jsme jedny z nejlepších hokejistů na světě, co na šampionátu mohli hrát. No, neúspěch se potvrdil, medaili nepřivezeme. Je potřeba to řešit jinde, ne v hráčích.“

Ještě nad jednou věcí kroutí bývalý člen legendární »Blue Line« hlavou; malé vytížení podle něj nejlepšího českého hráče Michaela Špačka, jenž paradoxně nehrál první zápas proti Rusům, ani poslední proti Finům. „Obrovsky vzrostl a má budoucnost. Byla obrovská chyba ho do čtvrtfinále nenasadit,“ uzavřel Procházka.