Typický Američan, ubohé! Ramsay se tvrdě opřel do faulujícího „krajana“

Uznali sílu čtvrtfinálového soupeře, Američané do elitní čtyřky na mistrovství světa postoupili přes Slovensko suverénně a zaslouženě (6:1). Byli lepší, rychlejší, odolnější. Zákeřný a nepotrestaný faul kapitána Briana Boyla na útočníka Miloše Romana je ale nadzvednul. Boyle po vhazování zezadu dvakrát seknul třineckého útočníka do slabin, zákrok na pět minut plus do konce rozhodčím unikl.

„Typické! Americký chlap chce být tvrdý a jde po někom, kdo se nebude bránit,“ zlobil se i trenér slovenské reprezentace Craig Ramsay, který má kanadské i americké občanství. „Vybere si malého Slováka, aby se před všemi předvedl. V NHL by si nic takového nedovolil, ale najde si způsob, jak to udělat proti evropským hráčům.“

Boyleho zákeřnost se trenérovi hrubě nelíbila. „Je to něco, čemu se nedá rozumět a zklame to. Když to Američané zkoušeli, tak to kluci většinou dokázali ignorovat, ale v tomto případě to bylo opravdu ubohé.“

Slovákům vadily i další dva nepotrestané fauly v klíčových momentech. Když šli hned na začátku do tří, byl faulovaný slovenský hráč. Stejně tak před gólem na 1:4 dostal Adam Liška u mantinelu vysokou holejkou do obličeje, ale sudí nechali hru pokračovat. „Nehrajeme proti rozhodčím, ale proti Američanům,“ držel se v rozhovoru pro Českou televizi Róbert Lantoši.

SESTŘIH | USA - Slovensko 6:1

„Rozhodčí dvakrát selhal, přišli jsme o sedm minut přesilovky, mohlo nás to vrátit do zápasu,“ komentoval pro slovenskou televizi RTVS bývalý brankář Ján Lašák, který má se Slovenskem kompletní sbírku medailí z mistrovství světa (zlato 2002, stříbro 2000 a bronz 2003). „Ale byl bych nerad, kdyby se projevila naše slovenská nátura. Když cítíme křivdu, umíme si poplakat a hledáme chyby tam, kde nejsou.“

I Lašáka ovšem Brian Boyle naštval. Zákrokem na Romana, i arogantním chováním. „Po svém prvním gólu se vůbec neradoval. Ukázal nám všem, co si o nás myslí. Kdybych byl na ledě, řešil bych to... Za tohle bych měl dvojnásobnou motivaci porazit Američany, kteří se cítili takhle nadřazení.“

Celkové vystoupení mladého slovenského týmu hodnotil Lašák, který byl na dvou předchozích šampionátech i na olympiádě členem realizačního týmu jako trenér brankářů, pozitivně. „Projevila se nezkušenost, chlapci měli ze soupeře a ze čtvrtfinále velký respekt. Bojovali, ale těžko se do zápasu dostávali. Američané nás předčili ve všem. Ale kluci i tak zaslouží absolutorium, že se po dlouhých letech dostali takhle daleko. Věřím, že nabyté zkušenosti jim pomůžou. Snad nám to ukázalo cestu, co musíme dělat při výchově hráčů pro NHL a reprezentaci.“

Lašák i přes šestibrankový příděl pochválil mladého debutanta Adama Húsku (24). „Bojoval, soustředil se na svůj výkon, nehledal chyby v obráncích,“ hodnotil mladého gólmana. „Ukázal hokejové i morální vlastnosti brankáře, který chce být v budoucnosti úspěšný.“

Přesto byla podle Lašáka škoda, že se hned v úvodu zranil Branislav Konrád, extraligová opora Olomouce. „Ukázalo se, jak obrovskou ztrátou byl. Po psychické stránce je Braňo náš nejodolnější brankář. Právě takové zápasy zvládá bravurně,“ dodal dvojnásobný český šampion s Pardubicemi (2005) a Libercem (2016).