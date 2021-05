Tohle že měl být jednoduchý diktát stvrzující postup Pešánovy party do čtvrtfinále? Houbeles! Kuli by zasloužili. Češi v dalším klíčovém mači na hokejovém mistrovství světa vypotili proti trpaslíkovi z Dánska výhru 2:1 až po samostatných nájezdech. Teď nezbývá, než se modlit, aby ve večerním duelu Rusové porazili Švédy a hráči se lvem na prsou nemuseli v úterý bojovat o postup s nevyzpytatelnými Slováky. To by totiž taky nemuselo dobře dopadnout.

Forma dvěma slovy? Nic moc! V koncovce, když Češi bojovali i vysněný obrat, už z ledu neslezli Kovář, Hronek, Kubalík či Vrána. Na ledě vypustili duši a zítra se jim lehce vstávat nebude. „Osobně bych ten výkon viděl daleko lepší, odhodlanější,“ čertil se ve studiu České televize hokejový expert Milan Antoš.

To už byl bývalý kapitán Slavie o poznání klidnější než po druhém dějství, kdy koukal do prázdna a jen těžko hodnotil zmar reprezentantů, kteří tou dobou prohrávali 0:1. „Je to hnus. Je to fakt ošklivý. Nedá se na to koukat, ale nemá to nic. Furt hledám něco, co by mě nadchlo, ale byla to jediná situace Hronek – Kubalík,“ připomněl nejpovedenější moment druhé třetiny.

Právě snajpra Chicaga považuje Antoš za klíčovou postavu české sestavy. „Smekám před Kubalíkem, protože on pomohl získat body proti Bělorusku, teď rozhodl, že je hráčem, který posunul český tým dál,“ kvitoval expert. Jinak ale bude mít z předvedeného výkonu těžké spaní. „Hra byla kostrbatá, nebylo to ono. Připomenu, pouze šest střel ve třetí třetině oproti třem dánským, ale tlak vyvrcholil gólem na 1:1.“

Jediné, nad čím uznale pokynul hlavou, byly skvěle zvládnuté nájezdy. Góly postupně vstřelili Hanzl, Vrána, Kovář i Chytil. „To bylo něco,“ ocenil Antoš spravedlivě.