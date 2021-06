Před dvěma týdny vyhrála turnaj ve Štrasburku, svůj první na WTA. A fantastickou formu si přivezla i do Paříže. Barbora Krejčíková (25) na French Open zametla se šampionkou Sloane Stephensovou 6:2, 6:0 a poprvé v kariéře postoupila do grandslamového čtvrtfinále. Legendární Jana Novotná (†49) se tam nahoře musí blaženě usmívat, jaké hráčce dala základy do velkého tenisu.

Letos to budou čtyři roky, co wimbledonská vítězka z roku 1998 předčasně odešla. Prohrála marný boj s rakovinou. „Ale nyní… Jakoby v Barboře žilo Janino dědictví ještě o něco intenzivněji, než když spolupracovaly.“ prohlásila americká legenda a členka Mezinárodní tenisové síně slávy Pam Shriverová.

Novotná má na Krejčíkovou i po své smrti zásadní vliv. Rodačka z Ivančic u Brna stále čerpá z jejích neocenitelných rad. Hraje srdcem, tak jak jí to Jana vždycky radila.

Proti Stephensové vyhrála podeváté v řadě. Před čtrnácti dny získala ve Štrasburku premiérový titul ve dvouhře na WTA. 2021, to je pro ni přelomový rok, ve který před pár měsíci ani nedoufala. Není to tak dlouho, co přemýšlela, jestli se nevěnovat jen deblu, v němž sbírá triumfy po boku parťačky Kateřiny Siniakové.

„Že se nemohla prosadit do pětadvaceti, šestadvaceti… V dnešní době to není žádný malér,“ mávla rukou pro oficiální web French Open Shriverová. „To za mě bylo na čase přemýšlet o jiné kariéře,“ smála se, než dodala: „U Báry se mi líbí, že jde o třetí generaci bývalých hráček, co se daly na trénování. Betty Stöveová vedla Hanu Mandlíkovou, pak Mandlíková Janu Novotnou a pak Novotná Krejčíkovou. Je skvělá pokračovatelka v tomhle řetězci.“

Čtvrtfinále nemusí být pro Češku na jejím oblíbeném podniku konečnou zastávkou. Nekazí, hraje v klidu, s rozmyslem, má jasně stanovenou taktiku. A navíc… „Miluju Francii a antuku, na které jsem vyrostla,“ vyznala se. Právě v areálu Rolanda Garrose si před třemi lety připsala první deblový grandslamový vavřín. „Čtyřhra, smíšená čtyřhra, osahat si velké kurty, velké stadiony. Teď mi to pomáhá. Už mám nějaké zkušenosti,“ popisovala.

Nechce nic zakřiknout, ale… „Užívám si to. Žiju svůj sen.“

