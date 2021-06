Celý fotbalový svět s hrůzou sledoval kolaps dánského reprezentanta Christiana Eriksena (29). Ten je na štěstí v pořádku a to zejména díky zásahu spoluhráče Simona Kjaera (32), jenž se stal opravdovým hrdinou okamžiku.

Stačilo málo. Aby zachoval duchapřítomnost a kamarádovi z reprezentace dal první pomoc ve chvíli, kdy většina ostatních zůstala opařena. Obránce AC Milán po náhlém sesunutí Eriksena k zemi hbitě zajistil, aby mu nezapadl jazyk, uvolnil tak dýchací cesty a ještě se pustil do masírování srdce, než se té role ujali rozhodčím přivolaní záchranáři.

Jenže to nebylo od Kjaera vše. Byl to právě on, kdo nechal z těl dánských hráčů vytvořit clonu zajišťující, aby se obrázky hrůzostrašné chvíle a boj o holý život co nejméně šířily do světa.

A když se na hrací ploše objevila Eriksenova partnerka Sabrina Kvistová Jensenová, byl to také on, kdo ji nejvíce utěšoval.

Musel to být právě Kjaer, komu se nejvíce ulevilo, když dánská hvězda z nemocnice poslala vzkaz s tím, že je v pořádku a ať duel s Finskem dohrají. To, že ho nakonec prohráli 0:1, je v kontextu celé hororové události věc nepodstatná.