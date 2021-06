Dusno u Chorvatů! Kabinu soupeře české reprezentace rozkládají spory

Jsou to úřadující vicemistři světa. Jenže stříbrnou jízdu Ruskem zažila před třemi lety jen půlka současného týmu. Chorvati prošli omlazovací kúrou, a to přineslo problémy. Mezi veterány a mladíky je dusno.

Byla to úspěšná chorvatská generace, ale její část se odebrala do důchodu. Mančaftu sice dál šéfuje skvělý Luka Modrič, ale na soupisce už nenajdete Subašiče, Mandžukiče či Rakitiče. Jejich místo přebrala mladší krev, jenže té podle zpráv z kabiny chybí respekt k hrdinům let minulých.

Chorvati za poslední rok vyhráli jen čtyři ze čtrnácti zápasů a po rozporuplném březnovém startu do kvalifikace o MS probublaly problémy ven. „Noví kluci berou některé věci jako samozřejmost. Potřebují změnit svůj přístup k týmu a k nám starším,“ řekl otevřeně zkušený stoper Dejan Lovren. Trenér Zlatko Dalič sice rozbroje zlehčoval, ale i on mluvil o nedostatku chemie v týmu: „Mladí hráči si musí uvědomit, že to bude chvíli trvat, než se stanou součástí tohoto týmu.“

Utkání s Anglií problémy jen potvrdilo. Experti měli Chorvatsko po prohře 0:1 za vyčichlé a bez šťávy a pasovali ho na největší zklamání úvodu Eura. proto na pozápasovém tréninku panovalo citelné napětí. „Co to je? Jestli to nebudeme brát vážně teď, tak co se bude dít v pátek? Zase nebudeme v zápase. Musíme být silní! Proti Česku nemůžeme tohle předvádět,“ péroval spoluhráče Lovren, když se ploužili po hřišti.

Přesto bývalý plejer Liverpoolu, který teď kope za Petrohrad, spory popřel. Stejně jako to,že by si v březnu stěžoval na nové spoluhráče. „Bylo to vytrženo z kontextu. Nikdo neřekl ani slovo proti mladým,“ hasil Lovren dýmající požár. Dnes se v Glasgow ukáže, jestli to stihl.