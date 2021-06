Chorvatský lídr Modrič stále drží krok. Jak zvládl obří nálož zápasů?

Mohl by se slunit doma v Dalmácii a s gustem popíjet Karlovačko. Sem tam by Luka Modrič rozdal autogram, ochotně se vyfotil a fanatičtí Chorvaté by byli v extázi. Ani jedno však kreativního génia zatím neláká. Famózními výkony si v Realu Madrid řekl o novou smlouvu. A v téměř 36 letech honí s kapitánskou páskou o 15 let mladší soupeře na čtvrtém EURO v kariéře.

Před třemi lety byl na vrcholu. S Realem ovládl potřetí v řadě Champions League. Chorvatsko dotáhl do finále MS v Rusku a jako nejlepší hráč turnaje o několik měsíců později dostal Zlatý míč.

Přesto se rodák za Zadaru neodhodlal k ústupu. Ba naopak, pro madridskou družinu se stával stále důležitější postavou. Spousta aspirantů si dělala zálusk na jeho místo. Marně! Do sestavy „bílého baletu“ nepustil nadějné mladíky Daniho Ceballose či Martina Ödegaarda.

Stále drží krok, umí se nachystat na důležité bitvy a míč mu vezme jen málokdo. Proti Anglii jako jediný na hřišti neprohrál ani jeden osobní souboj (7/7). Jakmile byli hráči v utkání v nesnázích či pod tlakem, hledali Modriče. A i když na nezvykle hodně zatažené pozici zrovna neexceloval, fungoval jako opěrný bod pro nastupující generaci Chorvatska.

„Neměl jsem jako trenér rád, když si střední záložníci chodili mezi stopery. To vždycky s nadsázkou říkám, že takhle tam můžu hrát já. Bylo to z jeho strany spíš posouvání, míče nechodily do kolma,“ káral ho ve studiu iSport TV trenér Josef Csaplár.

V národním týmu působí v září již 36letý záložník od roku 2006. S Vatreni si zahrál na třech mundialech a čtyřech evropských šampionátech. Žádný jiný Chorvat se takovou bilancí nemůže pyšnit.

„Můžete o něm říct cokoliv, ale stejně bude nedoceněný. Po světovém šampionátu stále hraje na vysoké úrovni. Mnozí si mysleli, že už jeho výkonnost půjde dolů. Luka ale zraje jako víno. Čím starší je, tím lepší hraje fotbal. Je vzorem pro všechny fotbalisty,“ pronesl o něm před startem EURO trenér Zlatko Dalič.

Jak moc je pro Real a rodnou zemi důležitou postavou, dokládá i jeho zápasová vytíženost. Od restartu La Ligy v červnu 2020 do prvního utkání na EURO s Anglií zvládl Modrič porci 70 soutěžních zápasů ze 78 celkových.

Zvolní? Co třeba návrat do milovaného Dinama Záhřeb, odkud odcházel do Tottenhamu? Dejte pokoj. Ještě než si Luka sbalil tašku a mazal do Rovinje, kde Chorvaté rozbalili tréninkový kemp, podškrábl Realu nový roční kontrakt.

„Každý den se o sebe s maximální péčí starám, protože pokud se chcete udržet na vysoké úrovni, jinak to nejde. Musíte být koncentrovaní, dobře trénovat, regenerovat, mít zvládnutou stravu. Proto stále hraji v Realu Madrid. Být hráčem tak velkého klubu na vás klade velké nároky, a dokud tu budu, hodlám je plnit,“ prohlásil po prodloužení smlouvy, na jejímž konci mu potáhne na 37.

Co myslíte, vezmou jej Chorvaté i na MS v Kataru?

