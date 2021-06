Csaplár: Chorvaté jsou vyčpělí, Modrič hrál pomalu. Co prominul Horváthovi?

Angličané se ve vstupním zápase na EURO nedostali do velkých problémů. Po skvělém úvodu sice ubrali plyn a pustili Chorvaty k balonu, nicméně ne do nebezpečného prostoru před vlastní bránou. Naopak šli trpělivě za prvními třemi body na turnaji. V 57. minutě rozhodl skvělým náběhem Raheem Sterling, který se podílel na devatenácti gólech v posledních 17 zápasech Albionu. Chorvaté se vyjma několika záblesků celé utkání nezmohli na větší odpor.

„Jsem zklamaný. Nemám z toho radost, ale Chorvaté jsou vyčpělí, málo hladoví. Chyběl mi tam větší drajv, bylo to málo,“ okomentoval utkání trenér Josef Csaplár, který přijal pozvání do studia iSport.cz. „Od Chorvatů to byla nuda, bez energie, pouze tam měli záchvěvy, kdy trošku změnili taktiku. Tady není z pohledu trenéra moc co hodnotit. Nemělo to šťávu.“

Utkání hodnotil ve studiu i redaktor Sportu Jan Podroužek. „Přidám trošku zklamání z Anglie. Čekal jsem daleko většího využití jejich talentu v ofenzivě, kterého tam bylo málo. Proto byli Chorvaté tak dlouho ve hře o výsledek. Byť vyrovnání bylo daleko, týmu hodně chybí energie.“

Chorvaté před třemi lety došli na světovém šampionátu v Rusku až do finále, jejich výjimečná generace ale stárne. Včetně kapitána Luky Modriče (35), kterému vstupní zápas na EURO nesedl. „Neměl jsem jako trenér rád, když si střední záložníci chodili mezi stopery. To vždycky s nadsázkou říkám, že takhle tam můžu hrát já. Bylo to z jeho strany spíš posouvání, míče nechodily do kolma,“ všiml si Csaplár. „Na konci to bylo z jeho strany takové odkoulování balonu na pět, deset metrů bez překvapivého tahu, možná jenom jednou tam zkusil dlouhý balon do vápna. V podstatě se zašil dozadu,“ doplnil Podroužek.

Modrič často chyběl v klíčových oblastech hry, spíš se schovával, než aby vymyslel překvapivou věc. „Musí to létat. Pokud v centrálních pozicích hrajete pomalu, nemůžete hrát jako tým rychle. U jediného hráče bych to toleroval a on to zvládal, to byl Pavel Horváth. Byl chytrý v tom, že tam, kde to bolelo a dostal se pod tlak, tam nelezl. Ale pak od něj šel balon na padesát, šedesát metrů, to on uměl naprosto dokonale,“ poznamenal Csaplár.

Proti Chorvatsku nastoupí Česko ve druhém utkání skupiny. „To bude úplně jiné utkání. Na tenhle zápas s Anglií zapomeňme, Chorvatům proti Česku půjde o všechno. Tak abychom o nich nezískali špatný dojem,“ varoval Csaplár.

Těžký bude i závěrečný střet s vítěznou Anglií. „Budou úžasně rychlí, dynamičtí, kreativní vepředu. Také v tom, co Angličané předvedli dneska, vnímám jejich ohromnou kvalitu. Ta jejich neskutečná rychlost... Ale myslím, že Jarda Šilhavý a kluci tohle dobře vědí,“ řekl Csaplár o jednom z favoritů celého turnaje.