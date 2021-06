Kouč Chorvatů: Na Čechy máme recept. Hrají až v sedmi vzadu, ale...

V neděli ve Wembley Chorvaté neoslnili, prohráli s domácí Anglií 0:1, po startu evropského šampionátu se hned brodí v problémech. „Samozřejmě každou prohru prožíváme, každá porážka je těžká. Ale atmosféra v týmu panuje dobrá. V přípravě jsme prohráli s Belgií, teď s Anglií, ale obě mužstva patří k nejlepším na světě. My jsme se jim dokázali postavit, jen nám něco chybělo,“ přemítal Zlatko Dalič, kouč souboru od Jadranu.

V pátek vyzvou úřadující vicemistři světa Čechy, parta trenéra Jaroslava Šilhavého se po úvodní výhře nad Skoty nachází v jednoznačně příjemnější pozici. „Zlepšíme se. Máme na ně recept, budeme se snažit hrát víc ofenzivně, využívat volné prostory, hrát přímočaře, proniknout do jejich obrany,“ vypočetl Dalič, co by mohlo vést ke skolení českého týmu.

Ví o přednostech družiny okolo Vladimíra Daridy. „Hrají až v sedmi lidech vzadu, ale pak dokážou rychle přejít dopředu. To je jejich výhoda, s tím se musíme srovnat,“ upozornil hlavní stratég Chorvatů.

„Jak už jsem říkal, každá porážka je složitá a zasáhne vás. Jsme v jiné pozici než Češi, potřebujeme vítězství víc než oni. Ale hráči věří, že postoupíme ze skupiny. Uděláme vše, co je v našich silách. Máme motivaci i sebevědomí,“ rozebral situaci Dalič. Avizoval, že případné změny v sestavě udělá spíš na ofenzivních pozicích.

Chorvaté stejně jako Češi pendlují mezi domovem a Ostrovy. „Jsme v těžké pozici, musíme daleko cestovat, nemáme tu skoro žádné fanoušky. Přitom polovina týmů nikam necestuje. Ale v žádném případě se na nic nevymlouváme,“ prohodil čtyřiapadesátiletý trenér v narážce na divný systém šampionátu, který se hraje v jedenácti různých městech.

Ostatně chorvatští žurnalisté mu řekli, že před tak malým počtem vlastních fanoušků jako v pátek proti Česku reprezentace s červenobílou šachovnicí snad ještě nikdy nehrála. „Není to spravedlivé, ale tak to dopadlo, tak se věci mají. Situace v Anglii a Skotsku je taková, jaká je. Naši fanoušci nemohou přijet ve větším počtu, ale Češi jsou na tom stejně. Je to škoda,“ posteskl si Dalič.