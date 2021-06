Už od ME 1976 platí jednoduchá rovnice. Pokud penaltu na Euru budou zahrávat Češi, v minulosti Čechoslováci, padne gól. Proti Chorvatům to na letošním šampionátu potvrdil i Patrik Schick!

Nejlepší šutér letošního evropského šampionátu se stal čtyřiadvacátým fotbalistou v řadě, který proměnil desítku. Posledním smolařem byl Josef Vojta na ME 1960 v semifinále proti Sovětskému svazu (0:3). Od té doby se vždy síť za gólmanem rozvlnila.

Do této statistiky se počítají i penaltové rozstřely. Jako první ty z evropských šampionátů 1976 a 1980. Na tom starším se po brance Antonína Panenky stali Čechoslováci mistry starého kontinentu. O čtyři roky později klíčovou desítku proměnil v souboji o bronz Jozef Barmoš.

Další rozhodující rozstřel nastal na Euru 1996 v semifinále. Proti Francii se do role klíčového střelce pasoval kapitán Miroslav Kadlec. „Koukal jsem, kam skáče brankář Lama, i proto jsem penaltu kopl doprostřed pod břevno,“ svěřil se pro Blesk. Tým ale nakonec po smolném zlatém gólu Němce Bierhoffa ve finále bral stříbro, a to i přesto, že Čechy proměněnou penaltou poslal do vedení Patrik Berger.

Pak už nároďák kopal desítky jen v základních skupinách, ve dvou posledních případech proti Chorvatsku.