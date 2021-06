Co ukázali Češi: Schick jako Baroš, Coufalovy kopačky i Modričův hlídač

Holeš naháněl Modriče

Oproti startovacímu duelu proti Skotsku (2:0) nachystali trenéři jednu změnu. Uprostřed pole vyběhl Tomáš Holeš, vydechl si Alex Král, jemuž se příliš nepovedly předchozí zápasy, ať už přípravy v Itálii, s Albánií a start EURO se Skotskem. Důrazný Holeš plnil těžký úkol, obtěžoval rozehrávku kapitána Luky Modriče. „Ano, je to tak. Modrič hrál hodně v poli, bral si míče odzadu a zakládal útoky. Tomáš tam byl i z toho důvodu, aby plnil roli šestky a s Tomášem Součkem se doplňovali. Nejen bránil, ale podílel se i na výstavbě útoků. S tím jsme spokojení,“ líbilo se Šilhavému. Své si odpracoval i Alex Král, který tentokrát šel do zápasu z pozice náhradníka. „Alex pak do zápasu vstoupil velice dobře, v prvním zápase se Skotskem jsme to u této dvojice udělali opačně, také se to povedlo,“ dodal český kouč.