Schick: Pecka do nosu? Otřesený, ale ne vypnutý. Slavil podle hvězdy UFC

Českou reprezentaci táhne střelecky. Je jediným mužem, který zatím na EURO rozvlnil síť soupeřů. Dvakrát proti Skotsku, jednou s Chorvatskem. Patrik Schick je se třemi trefami aktuálně nejlepším kanonýrem šampionátu. „Neřeším to, hlavní je pro mě týmový úspěch,“ prohlásil na sobotní tiskové konferenci. Jak viděl penaltový zákrok na svou osobu, co jeho poraněný nos a čím byla inspirovaná gólová oslava?

Jak jste viděl zápas s Chorvatskem?

„Máme jeden bod s finalisty mistrovství světa. Jsme za něj rádi. Je to důležitý bod do tabulky. Nic není jisté, ale přiblížili jsme se postupu do osmifinále. To je velmi pozitivní. Čeká nás ještě jeden zápas, uvidíme, jak se vyvinou utkání v dalších skupinách. Jedeme dál.“

Můžete popsat, co se odehrálo před penaltou a jak to vypadá s vaším nosem?

„Penalta za mě byla jednoznačná. Byl tam centr ze strany a podobně jako při gólu proti Skotsku jsem se snažil obránce předskočit. Ve výskoku mě čistě trefil na nos. Byla to pecka, chvíli jsem byl otřesený, ale ne tak, že bych byl mimo nebo vypnutý. Tekla mi hodně krev, ale nebylo to nic dramatického. Musel jsem si jen vyměnit dres a utřít krev. Nos zlomený není. Mám to nateklé, trochu špatně se mi dýchá, ale jinak je to v pohodě.“

Dejan Lovren mluvil o tom, že to za něj penalta nebyla. Bavili jste se o tom spolu?

„Přímo jsme si o tom nepovídali. Ale když jsme šli na druhý poločas, tak jsme na půlce prohodili pár slov s Ivanem Perišičem. Říkal mi, že o mně Lovren nevěděl, snažil se to vysvětlit i rozhodčímu. Za mě to ale byla stoprocentní penalta. Ve výskoku mě trefil loktem. Na půlce by to byl faul, ve vápně je to totéž. Vymlouvat se na to, že mě neviděl... Nevím, jestli na to bere rozhodčí ohled. To je jako když projedete zákazem vjezdu, zastaví vás policista a řeknete mu, že jste neviděl značku.“

Přiblížil byste gólovou oslavu? O co šlo?

„Byl to záměr napodobit Nata Diaze (MMA zápasník v UFC). Ten když má nějaký fight, tak je celý zakrvácený. Mělo to být něco podobného.“

Harry Kane říkal před soubojem se Skotskem, že napodobí váš gól. Zatím se mu ale moc nedaří. Co si myslíte o výkonech Anglie a co na ni bude platit?

„Máme čtyři body, což je pro nás dobrá pozice. Víme, že Anglie má velkou kvalitu, hvězdné hráče. V prvních zápasech si nevytvořili mnoho šancí. Přijde mi, že se v útoku trochu trápí. Jako tým jsou ale rozhodně těžký soupeř. Musíme se na ně připravit, jak nejlépe to bude možné. Rozhodně chceme tři body a zajistit si postup.“

Jste aktuálně nejlepší střelec EURO. Jaký je to pocit?

„Máme za sebou dva zápasy. Je hezké být v čele tabulky střelců před takovými hráči. Utkání bude ale ještě hodně. Počítám, že favorité ze svých skupin postoupí a útočníci budou dávat góly. Pro mě to ale není nějaké velké téma. Hlavní je týmový úspěch. Chci pomoct mužstvu k postupu ze skupiny, na tabulku střelců se nesoustředím. Není cílem být nejlepším střelcem EURO, ale pomoct týmu dojít co nejdál. Kolik budu mít na konci gólů, mě moc nezajímá.“

Na EURO už několik hráčů penaltu neproměnilo. Vy jste si věřil?

„Na penaltu jsem si věřil. Nebyl jsem tolik otřesený, nebo že by se mi motala hlava, abych ji nemohl kopat. Už před kopem jsem byl rozhodnutý, kam ji umístím. Brankář šel na druhou stranu, takže mi to ještě ulehčil. Penalty jsou o štěstí. Možná, když by skočil gólman tam, kam jsem kopal, že by si na míč sáhl a třeba ho vytěsnil. Já tentokrát štěstí měl, ti co zatím neproměnili třeba ne.“

Cítil jste už před EURO, že jste ve formě?

„Pro mě bylo důležité, že jsem přijel zdravý. Nebylo nic, co by mě limitovalo. To je u mě důležité. Když se cítím fajn, je to vidět i na hřišti. Formu jsem doladil ještě na kempu před EURO. Cítil jsem se tam dobře. Už před šampionátem jsem byl v pohodě, těšil jsem se. Góly a vše okolo, tak s tím mi pomohli i kluci. Hrajeme dobře jako tým. To vždy někoho vystřelí. Teď mě, příště to může být někdo další.“

Jak jste se sžil s cestováním v rámci šampionátu? Jak přelety trávíte?

„Přelety nejsou úplně ideální, byť do Skotska to byly dvě hodiny. Celkově tam ale musíte být už nějakou dobu před odletem, než se dostanete na hotel, než vám přijede bagáž… Nakonec je to z dvou hodin čtyři až pět. Ideální to není, navíc pro mě, když nemám moc rád létání. Po návratu ze zápasu s Chorvatskem to s námi navíc celkem házelo, takže jsem si to příliš neužil. Se svým plným nosem jsem se to snažil nějak zaspat. Kluci jinak většinou hrají Člověče nezlob se. Většina týmů musí cestovat také, takže si neztěžujeme. Bereme to tak, jak to je. Jsme rádi, že můžeme být doma v Praze, připravit se a pak to vždycky nějak zvládneme.“