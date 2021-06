Na kurtech si během French Open a turnaje ve Štrasburku, který také vyhrála, vypinkala bezmála 40 milionů korun. Ohromná odměna. Jenže zdaleka ne všechna se dostane na účet tenistky Barbory Krejčíkové (25).

Daně. To je to slovo, ta povinnost, které českou tenisovou kometu připraví o nemalou částku. Konkrétně až o 20 milionů!

„Když takhle dostanu peníze, tak mi na tenise rovnou strhnou 15 procent. Ve Francii je progresivní daň, takže tam se to vyšplhá k nějakým 45 až 50 procentům,“ vypočítávala Bára v rozhovoru s bývalou kolegyní Andreou Sestini Hlaváčkovou na stanici Radiožurnál Sport. „Další rok to musím dodanit. Jelikož jsem vyhrála asi nejvíc, co jsem mohla, tak si myslím, že se to přiblíží k těm 45 až 50 procentům. Takže to tam budu muset zase poslat zpátky,“ usmála se.

Zatím si prý ani nestihla nic koupit. „Nebyl čas. Odměna, kterou jsem dostala, byla ta, že jsem se vrátila k rodině, mohla jsem s nimi trávit čas, viděla jsem sousedy, lidi, kteří mi fandili, potkala jsem se s dětmi, kterým jsem dodala motivaci. Spíš tohle,“ řekla Krejčíková.

A tak jí může být odměnou alespoň to, že i antukový král Rafael Nadal, jenž byl letos sesazen z trůnu, už ví, kdo ona je.

„Pozdravil mě a pogratuloval mi. To bylo velký, říkala jsem si: „Tyjo, Rafa ví, kdo jsem, tak to už ten zápas musel být opravdu velký, když ví, kdo jsem.“ Taková legenda, takový hrdina, vzhlížím k němu a hodně se od něj inspiruju. A on ví, kdo jsem,“ lapala prý po dechu druhý den po semifinále.