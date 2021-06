Jeden z nejcennějších českých atletických kovů, ztracená zlatá medaile desetibojaře Romana Šebrleho (46) z olympiády v roce 2004 v Aténách, se objevila! Anonym ji poslal na radnici v moravské Nosislavi.

Šebrle cenný kov ztratil v květnu 2016 ve středočeských Mstěticích na hrách dětí a mládeže. Pátrání, výzvy a apely mimo jiné i přes deníky Blesk a AHA! se míjely účinkem. „Mrzelo mě to. Je to asi to nejcennější, co jsem ve sportu dosáhl. A taky bych ji rád jednou ukázal svým vnukům,“ řekl Šebrle po příjezdu na Moravu.

V úterý totiž přišla na úřad v Nosislavi zvláštní zásilka. Obsahovala průvodní dopis a originální krabičku s medailí. „Ano, je to ona. Poznal jsem ji okamžitě, je na ní malý vryp,“ radoval se bývalý atlet a aktuálně moderátor.

Kdo se po letech odhodlal medaili vrátit, zůstane záhadou. „Adresa odesílatele z Jeseníka je podle všeho falešná, známky na obálce nejsou oražené,“ řekl starosta Pavel Fröhlich. Pisatel se Šebrlemu omlouval, že „to tak douho trvalo“. Zároveň ale trval na splnění olympionikova slibu, že vyplatí nálezci 100 tisíc korun.

Částku má prý převést na účet nosislavských hasičů. Šebrle tak učinil přímo na radnici převodním příkazem ze svého mobilu. „Asi zůstane už jen v trezoru,“ poznamenal na adresu své nejcennější medaile.

Atletický šampion

Ztracenou medaili získal Roman Šebrle za vítězství na LOH v Athénách v roce 2004, Nejcennější kov tak přidal ke stříbru z předchozích her v Sydney. Jeho největším úspěchem bylo vytvoření nového světového rekordu a prvního výkonu nad 9000 bodů podle současného bodování v roce 2001 v rakouském Götzisu. Nasbíral 9026 bodů a vytvořil rekord, který vydržel 11 let jako světový.

Dlouhé čekání

Přesně pět let a jeden měsíc trvalo, než se zlatá medaile z Athén vrátila zpět k českému olympijskému vítězi. Vzdálenost mezi místem ztráty, Mstěticemi, a jihomoravským městysem Nosislav, činí přesně 224 kilometrů.

Dopis plný chyb

Dobrej den, rozhodl jsem se pomoci Hasičky + SDH Nosislav Dobrovolním Hasičům ve vaší vesnici a venovat vypsanou odměnu za dodání zlaté olympijské medajli Romana Šebrleho. Odkoupil jsem ji levně a chci udělat dobrou věc. Zavolejte prosím do TV Prima a on si ji rád u vás vyzvedne. Věřím že slib dodrží. Odevzdejte prosím tento dopis Romanovi. Romane, promiň dřív to nešlo.