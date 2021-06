KARLOS SHOW: Bijci o sexu a půstu. Měl jsem být zápasnice, bavil Vémola

Zápasení a sex. Dvě témata, která k sobě mají velmi blízko. Důkazem toho je i nový díl pořadu Karlos Show, kam si Karlos Vémola pozval úspěšnou zápasnici Adélu Hanzlíčkovou a olympijského reprezentanta dagestánského původu Artura Omarova. Třetím hostem byla známá sexuoložka Laura Janáčková. „Z vás ten testosteron stříká na dálku, Karlosi. To myslím, že i slepá by viděla,“ zněl jeden z posudků odbornice. A probralo se mnoho témat, od orgasmu po nevěru.

První na pódium přišel Artur Omarov, zápasník v řecko-římském stylu, který bude Česko reprezentovat na olympiádě v Tokiu, ač pochází z Východu.

„Jsem původem Dagestánec, ale českou vlajku a český dres nosím hrdě a jsem za to ohromně vděčnej,“ přiznal usměvavý bijec, který do budoucna uvažuje i o kariéře MMA zápasníka. Vémola pak prozradil, že právě při sparingu s Omarovem si loni poškodil koleno, kvůli čemuž se oddálil jeho zápas s Václavem Mikuláškem.

Později si hlavní muž pořadu přizval i úspěšnou českou zápasnici ve volném stylu Adélu Hanzlíčkovou, jež je vicemistryní Evropy 2019 v kategorii do 68 kilogramů.

„Mě vždycky bavilo se rvát. Zkoušela jsem i jiné sporty, ale žádný mě tak nechytnul,“ přiznala Hanzlíčková. „A ten pocit, když někoho hodíte, to je krásný,“ smála se.

Postupně došlo i na téma sexuálního půstu před zápasem. Muži by se prý měli radovánkám před duelem vyhýbat, aby si udrželi maximální hladinu testosteronu.

„Já to teda nijak neřeším,“ prozradil Omarov. „Četla jsem, že u žen je to právě naopak,“ dodala Hanzlíčková a její slova následně potvrdila i sexuoložka Laura Janáčková, poslední z hostů nové Karlos Show. „Ty jo, já jsem měl být zápasnice, ne zápasník,“ pobavil přítomné Vémola.

Pak došlo na řadu témat, od orgasmu po zálety. „Jednou jste někde vysvětlovala, že my chlapi za to ani nemůžeme, když koukáme po ženských…“ připomněl Janáčkové Terminátor. „No jasně, protože je ve vás to dávné zvíře, které potřebuje trousit spermie, šířit své geny bez rozmyšlení,“ potvrdila odbornice. „A jde na to napsat nějaký papír od doktora?“ vtipkoval bojovník. A nebyl to poslední zajímavý moment... Posuďte sami ve videu.

