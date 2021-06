as

Autor: as

Spoustu svých fanoušků tehdy šokovala. Tenisová superstar Simona Halepová (29) z Rumunska si v 17 letech nechala chirurgicky zmenšit prsa. A teď přiznala, že kvůli tomu nějakou dobu trpěla.

Pro svůj tenisový sen byla připravena vzdát se čehokoli. „A tohle byla ta největší oběť, abych se jednou stala světovou jedničkou,“ přiznala Simona. Obří ňadra jí překážela při podání, chtěla být i pohotovější. Proto chirurgický zákrok.

Teď se rozpovídala o tom, co následovalo poté. „Celý další rok 2010 jsem nebyla ve své kůži, chybělo mi sebevědomí, měla jsem příliš negativní postoj,“ vzpomínala. Její progres ustrnul, tři roky stagnovala.

Vše se změnilo až v Římě 2013, kdy z kvalifikace došla do semifinále a další rok už byla světovou dvojkou. Konečně měla razítko, že její oběť stála za to! Dnes má v kapse dva grandslamové tituly a do Wimbledonu přijíždí jako obhájkyně předloňského titulu, kdy seřezala Serenu.