S manželkou a bývalou misskou Lucií zvládl vysněnou dovolenou na lodi v Chorvatsku, teď ale Davida Křížka (49), třicetinásobného mistra republiky v jachtingu, čeká trošku jiná plavba. Za pár hodin nastupuje do báně, kam ho poslal soud na tři a půl roku za spoluúčast při tunelování Metropolitního spořitelního družstva.

Čtyřikrát pokořil zrádný Atlantik, teď ale vymění kajutu za cimru v plzeňském Alcatrazu, jak sám nápravnému zařízení říká. Morál mu před nástupem k trestu v dojemném videu dodali svěřenci z týmu Czech 29er, kde je trenérem. „Většího pohodáře nenajdete,“ shodnou se do jednoho Davidovi nástupci.

Osud zbožňovaného kouče jim není lhostejný. „Hodně pro nás znamená,“ dušují se. „Ať uděláš cokoliv, vždycky je rozvážný a pomůže,“ pějí chválu na jednu z největších person jachtaření v Česku. „Snaží se pro lidi dělat tolik a oni se toho možná snaží zneužívat,“ říkají Křížkovi žáci.

Věří, že se jejich mistr brzy k vodě vrátí. A znovu jim pomůže ve sportovním růstu. „Hlavně, ať mu všechno dobře dopadne,“ věří. Co by Davidovi popřáli? „Ať se nezhroutí a je pořád tak fajn. (...) A ať to zvládne rodina.“ Nakonec přidali srdcervoucí vzkaz: „Děkujeme za všechno.“

Není divu, že Křížka vzalo jejich vyznání za srdce. „Opouštím ten nejlepší tým na světě. Mám vás všechny moc rád,“ vzkázal do loděnice. Z nastalé situace je rozmrzelý. „Přátelé a kamarádi, určitě jste to už všichni četli a je to pravda. Po svých oceánských plavbách jsem se nechal vlákat do světa byznysu, kde se na rozdíl od sportu nehraje fair play, nic jsem nezpronevěřil a neukradl, ale nyní musím pykat za svoji důvěřivost a naivitu,“ popsal trable!

„Budiž to poučení pro ostatní. Celá kauza byla rozložena do dvou případů a druhá část mě navíc teprve čeká. Výše trestu tedy nejspíš není konečná. Je kolem toho spousta podivností, ale já musím jít dál a nezhroutit se z toho. Vše trvá už 9 let a nebere to konce. Ze všech stran se na mě hrne obrovská vlna podpory a to mě dává extra sílu bojovat. Díky všem. Moc si toho vážím. Děkuju!!!,“ uvedl na svém webu Křížek.