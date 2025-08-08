ONLINE: Artis - Zbrojovka 2:2, přestřelka v derby pokračuje. Remíza Budějovic, Ústí ztrácí
Šlágr nejen pátého kola, ale i celé podzimní části Chance Národní Ligy se dnes hraje v Brně. Městské derby ambiciózních rivalů usilujících o postup do nejvyšší soutěže mezi Artisem a Zbrojovkou začalo v 18 hodin a pořadatelé hlásí, že je vyprodáno. V programu je i šest dalších zápasů, Příbram hostí stoprocentní Ústí nad Labem, fotbalisté Českých Budějovic si připsali bod proti Vlašimi za remízu 0:0. Rezerva Sparty porazila Kroměříž 1:0. ONLINE přenosy ze všech utkání sledujte na iSportu.
Chance Národní Liga 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Brno
|4
|4
|0
|0
|14:3
|12
|2
Ústí
|4
|4
|0
|0
|12:4
|12
|3
Opava
|4
|3
|1
|0
|7:2
|10
|4
Táborsko
|4
|3
|0
|1
|7:3
|9
|5
Žižkov
|4
|3
|0
|1
|7:4
|9
|6
Baník B
|3
|2
|1
|0
|8:2
|7
|7
Slavia B
|4
|2
|0
|2
|8:4
|6
|8
Jihlava
|4
|2
|0
|2
|6:5
|6
|9
Sparta B
|5
|2
|0
|3
|2:7
|6
|10
Prostějov
|4
|1
|1
|2
|3:3
|4
|11
Vlašim
|5
|1
|1
|3
|7:8
|4
|12
Chrudim
|3
|1
|0
|2
|6:8
|3
|13
Artis
|3
|1
|0
|2
|2:9
|3
|14
Č. Budějovice
|5
|0
|2
|3
|3:13
|2
|15
Kroměříž
|4
|0
|0
|4
|3:11
|0
|16
Příbram
|4
|0
|0
|4
|3:12
|0
- Přímý postup
- Baráž o 1. ligu
- Sestup