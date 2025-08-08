Předplatné

ONLINE: Artis - Zbrojovka 2:2, přestřelka v derby pokračuje. Remíza Budějovic, Ústí ztrácí

Fotbalisté Artisu Brno slaví branku Quadriho Adedirana v utkání proti Zbrojovce
Fotbalisté Artisu Brno slaví branku Quadriho Adedirana v utkání proti ZbrojovceZdroj: ČTK / Uhlíř Patrik
Trenér Artisu Brno Jiří Chytrý v derby proti Zbrojovce
Kapitán Zbrojovky Stanislav Hofmann slaví branku do sítě Artisu v brněnském derby
Asistent Zbrojovky Pavel Zavadil v duelu proti Artisu
Záložník Zbrojovky Patrik Žitný si kryje míč před Quadri Adediranem z Artisu
Martin Rymarenko ze Zbrojovky Brno si kryje míč před Danielem Samkem z Artisu
Zleva Adam Kronus ze Zbrojovky Brno, Hamidou Kante z Artis Brno
Zleva Denis Granečný ze Zbrojovky Brno, zprava Patrik Žitný ze Zbrojovky Brno
Šlágr nejen pátého kola, ale i celé podzimní části Chance Národní Ligy se dnes hraje v Brně. Městské derby ambiciózních rivalů usilujících o postup do nejvyšší soutěže mezi Artisem a Zbrojovkou začalo v 18 hodin a pořadatelé hlásí, že je vyprodáno. V programu je i šest dalších zápasů, Příbram hostí stoprocentní Ústí nad Labem, fotbalisté Českých Budějovic si připsali bod proti Vlašimi za remízu 0:0. Rezerva Sparty porazila Kroměříž 1:0. ONLINE přenosy ze všech utkání sledujte na iSportu.

Chance Národní Liga 2025/2026

LIVE
10Detail
LIVE
00Detail
LIVE 2. poločas
11Tipsport5,81,464,4Detail
LIVE 2. poločas
23Tipsport51,464,8Detail
LIVE 2. poločas
22Tipsport3,71,527,2Detail
LIVE 2. poločas
22Tipsport7,21,73,2Detail
LIVE 2. poločas
21Tipsport1,31415Detail

#TýmZVRPSkóreB
1Brno440014:312
2Ústí440012:412
3Opava43107:210
4Táborsko43017:39
5Žižkov43017:49
6Baník B32108:27
7Slavia B42028:46
8Jihlava42026:56
9Sparta B52032:76
10Prostějov41123:34
11Vlašim51137:84
12Chrudim31026:83
13Artis31022:93
14Č. Budějovice50233:132
15Kroměříž40043:110
16Příbram40043:120
  • Přímý postup
  • Baráž o 1. ligu
  • Sestup

