Trio na levé straně Sparty je dané. Ryneš ve specifické roli funguje skvěle
Nešlo o nejtěžší zkoušku, přesto se z čtvrtečního vítězného utkání Sparty proti Araratu (4:1) dá leccos vyčíst. Rozdíl po poločasovém střídání ukázal, jaké trio by mělo tvořit levou stranu sestavy. Kapitán Lukáš Haraslín a stálice Jaroslav Zelený mají místo jisté. Ideální variantu pak potvrdily rozdílné výkony Matěje Ryneše a Eliase Cobbauta.
Poločasové střídání dodalo Spartě v úvodním duelu 3. předkola Konferenční ligy proti Araratu (4:1) klid. Nejistý a chybující Elias Cobbaut opustil hřiště a nahradil ho dokonalý flegmatik Jaroslav Zelený. „Elias měl drobné zranění, nebyl úplně fit a rozhodli jsme se ho stáhnout už v poločase,“ vysvětloval změnu Brian Priske.
Výkon šel nahoru. Už v první půli Sparta vedla 2:1 a slabšího soupeře výrazně přehrávala. Po změně stran se však ještě zvedla. A nejde jen o jeden zápas, signály o herní pohodě ukazovali zmínění hráči i v předchozích zápasech.
Hlavně mohutný Belgičan zatím fanoušky na svou stranu nezískal. „Za dobu působení ve Spartě mě moc nepřesvědčil, a to ani do defenzivy, ani v rozehrávce,“ říká na adresu Cobbauta expert Sportu Jakub Rada.
Naopak Zelený si drží formu. „Vedle Panáka je nejkonstruktivnějším hráčem týmu. Tady není co řešit,“ dodává druhým dechem bývalý ligový záložník. Zdá se, že post levého stopera tak stále pevněji drží jeho blonďatý kliďas.
Levonohý univerzál Zelený dokáže vedle stopera bez obtíží zahrát také o řadu výš, kde ho trenéři v posledních měsících využívali častěji. Nyní se však může zatáhnout zpět do přirozenějšího prostředí, a to díky velmi nadějným výkonům Matěje Ryneše. „Jsem s ním velmi spokojený, aktuálně vypadá výborně,“ chválil ho po čtvrtečním představení Priske.
Ryneš migruje od postranní čáry do středu a rozbíjí obranu soupeře
Na jaře sice i vinou zdravotních obtíží naskočil v základní sestavě ligového utkání pouze dvakrát, nyní však zapisuje minuty a přidává i důležité body. Proti arménskému týmu zaznamenal hned dvě asistence – to se mu v jednom utkání povedlo vůbec poprvé v kariéře.
Vepředu se blýskl už před týdnem, když proti Aktobe přetrhl téměř rok dlouhé čekání na gól a ránou z druhé vlny rozsekl celý dvojzápas. Tentokrát mu radost sebral ofsajd Birmančeviče. „Jeho levačka je skvělá, ať jde o střelu, nebo o centr,“ chválí techniku krajního hráče expert Rada.
Vedle luxusního centru před gólem Jana Kuchty zaujala i na první pohled nenápadná asistence na gól Patrika Vydry, kdy se Ryneš zjevil takřka v pozici útočníka. A na tomto místě nebyl náhodou. Ryneš totiž čím dál častěji migruje od postranní čáry do středu, čímž rozbíjí obranu soupeře.
Někdy se tak může ocitnout úplně volný v extrémně nebezpečném prostoru, případně naruší obrannou strukturu protivníka. „Tahle role mu sedí a je to jedna z věcí, na kterých momentálně pracujeme. Samotné rotace jsou ale často přímo na hráčích, jak vyhodnotí jednotlivé situace. Tady jde především o Ryneše s Haraslínem, aby si vyhověli,“ popisoval taktický prvek kouč Priske.
A právě kapitán týmu přezdívaný Šulo může z výletů kolegy často těžit. Pokud na sebe Ryneš naváže hráče od lajny, otevírá se pro kapitána obrovský prostor a nejnebezpečnější hráč týmu se tak může neustále dostávat do oblíbených situací jeden na jednoho.
Stálice Zeleného a Haraslína tak Ryneš výborně doplňuje a nyní společně tvoří na levé straně sehranou osu, na niž se Sparta může spolehnout.