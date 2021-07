U rodičů Williama s Kate si vyprosil, aby mohl na vlastní oči sledovat velkolepé finále Eura mezi Anglií a Itálií. Sto dvacet minut poutavého mače bylo pro sedmiletého George jednou z prvních životních lekcí. Euforii s vedení vystřídal stesk z prohraného boje o všechno.

Když Shaw poslal ve druhé minutě domácí tým do vedení, bylo v královské lóži veselo. Wembley skoro spadlo! „Mami, gól,“ objímal elegantně oblečený George za bouřlivého aplausu milovanou Kate. No po mizerném rozstřelu to byl on, kdo byl svým otcem láskyplně utěšován.

„Hlavu vzhůru,“ vzkázali vévoda s vévodkyní z Cambridge skleslým svěřencům Garetha Southgatea po prohře 1:2. A stejná slova uslyšel i jejich zdrcený nejstarší synek. „Došli jste tak daleko, ale tentokrát to nebyl váš den. Můžete být na sebe pyšní. Vím, že příště to bude lepší,“ dodala královská rodina.

Fotbal tentokrát nenechal chladnou ani její Veličenstvo Alžbětu, jež ještě před finálovým zápasem napsala anglickému týmu osobní dopis. „Před pětapadesáti lety jsem měla to štěstí předávat pohár za vítězství na mistrovství světa Bobbymu Moorovi. Na vlastní oči jsem viděla, jak moc to pro hráče znamená,“ vzkázala.

Její krajané poslední krok neudělali. Prokletí trvá…