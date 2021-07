Csaplár o střídáních Anglie: Jsem velkej kaskáder, ale hlava mi to nebere

Vsadil všechno na jednu kartu. A jak se ukázalo, dobrý tah to nebyl. Kouč Anglie Gareth Southgate těsně před koncem prodloužení poslal do hry Marcuse Rashforda s Jadonem Sanchem. Dva ofenzivní fotbalisty, kteří toho na turnaji moc neodehráli. Ani jeden z nich penaltu v rozstřelu neproměnil a mistry Evropy se stali Italové (1:1, 3:2 po pen.). „Já jsem velkej kaskáder, ale dát na penalty takhle mladé hráče ve finále EURO mi přijde moc. Hlava mi to střídání nebere,“ prohlásil ve studiu iSport TV trenér Josef Csaplár.

Strhující drama. Chvíli měli při penaltách blíž k úspěchu Angličané, nakonec ale druhý titul v historii získali Italové.

A to i přesto, že hned dva jejich střelci svou penaltu nezvládli. Jenže zástupci Albionu chybovali dokonce třikrát.

Konkrétně? Marcus Rashford, Jadon Sancho a Bukayo Saka. Nebo chcete-li 23, 21 a 19 let. Všichni tři mladíci do zápasu naskočili až v jeho průběhu, prvně zmíněné duo dokonce až v poslední minutě prodloužení. Odvážný tah kouče Southgatea vůbec nevyšel.

„Penalty měly příběh. Italové měli roh, dolů šli Henderson s Walkerem, defenzivní hráči, a místo nich dva mladí kluci. Jestli to bylo kvůli penaltám, moc tomu nerozumím. Já bych to neudělal. Obzvlášť když Itálie má při standardkách takovou sílu. Samotný rozstřel je loterie, hodně o štěstí. Nechci být generál po bitvě, ale už před penaltami mi přišlo Southgatovo střídání divné,“ podotkl ve studiu iSport TV trenér Josef Csaplár.

Stejný názor měl i druhý host studia Jan Podroužek, redaktor deníku Sport.

„Přikláním se k tomu, že hráč, co je na hřišti dvě minuty, nemá penaltu jít kopat. Nemá v sobě totiž tempo zápasu. Gareth Southgate prožil obrovský moment, který mu jako trenérovi zkrátka nevyšel,“ vysvětlil.

Velkou výhodou v rozstřelu podle něj vždy mají levonozí hráči. „Vědí, že levačka je jejich velká zbraň, mají ji vytříbenou, a o to víc si pak věří,“ řekl.

Zároveň Csaplár odmítl, že by Southgate svým rozhodnutím prokaučoval celé utkání. Mužstvo podle něj posunul.

„Klobouk dolů, že dostal Anglii do finále. Navíc s tak mladým týmem, jejich hra se postupně zlepšovala. Je tam mnohem víc dobrého než to, co se stalo v závěru utkání. Pak šel do rizika, to se mi líbí. Odvádí výbornou práci, byť za střídání si to asi hodně schytá,“ uzavřel Csaplár.