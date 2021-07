Schicka okradli o Zlatou kopačku! Úlitba celebritě Ronaldovi?

„Hele, chlapi, dáme to Ronaldovi, aby na nás neštěkal v televizi nebo na internetu. Ten českej kluk to skousne.“ Rozhodovali takhle bafuňáři UEFA o Zlaté kopačce pro krále střelců Eura?

Je to verdikt jako podle zlidovělé hlášky: „Silnější pes m**á,“ z Čtvrtníčkova divadelního kusu Ivánku, kamaráde, můžeš mluvit?. Hledala se obezlička a našla se!

Absurdistán

UEFA dovedla toto šílené mistrovství starého kontinentu přes Ázerbájdžán až do Absurdistánu. Cristiano Ronaldo (36) a Patrik Schick (25) dali shodně pět gólů, portugalská celebrita světového kalibru byla vyhlášena vítězem proto, že přidala jednu (!) brankovou asistenci! Copak to je gól? To by mohl Schick argumentovat: „Ale já jsem dal z penalty jen jeden a on tři!“ Nebo: „Já jsem se trefil v play off, on jen v základní skupině!“ Či: „Já jsem dostal mančaft do čtvrtfinále a on vypadl v osmifinále!“ Jenže nikdo by ho neslyšel…

Po 21 letech

Dva plejeři nasázeli na finálovém turnaji mistrovství Evropy stejný počet gólů. Stalo se to poprvé od roku 2000, kdy byli Nizozemec Patrick Kluivert a tehdejší Jugoslávec Savo Miloševič také na pěti trefách. Vítězi klání o střeleckou korunu byli oba a bastafidli. To byl svět kopané ještě v pořádku a žádná pomocná kritéria se nevymýšlela…

Individuální ocenění Čelo tabulky kanonýrů: 5 gólů: Cristiano Ronaldo (Portugalsko), PATRIK SCHICK (ČESKO) 4 góly: Romelu Lukaku (Belgie), Emil Forsberg (Švédsko), Karim Benzema (Francie), Harry Kane (Anglie) Nejlepší hráč turnaje: Gianluigi Donnarumma (22), italský brankář Nejlepší mladý hráč: Pedri (18), španělský záložník

PŘÍMÁK PETRA ŠVANCARY: „Tak UEFA dala Zlatou kopačku pro nejlepšího střelce Ronaldovi, protože měl navíc jednu asistenci. Kdyby měl dvě žluté karty a Schick žádnou, taky by to dali Schickovi? Já s tím absolutně nesouhlasím, Schick a Ronaldo měli být vyhlášeni králi střelců oba. Patrik by tu kopačku měl jako památku na turnaj, který mu skvěle vyšel. Zasloužil by si ji stejně jako Ronaldo.“