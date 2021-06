Kuka, Heinz a Svěrkoš před EURO: Nejlepší střelec bude... A co Češi?

Všichni tři se trefili na mistrovství Evropy, všichni tři ví, jak těžké je se na tak kvalitním turnaji prosadit. Pavel Kuka skóroval v Anglii (1996), Marek Heinz exceloval v Portugalsku (2004) a Václav Svěrkoš zařídil tři body proti domácím Švýcarům (2008). Někdejší reprezentační snajpři tipovali v anketě iSport.cz, kdo by mohl být nejlepším kanonýrem tohoto EURO, zda padne rekord v počtu nastřílených branek jedním hráčem a kdo gólově potáhne český tým.

Pavel Kuka Účastník ME 1996 a střelec 29 reprezentačních gólů (1 na EURO) Pátý nejlepší střelec reprezentační historie. Jeho dalekonosnou hlavičku z EURO 1996 proti Rusům, která přispěla k senzačnímu postupu a nakonec i jízdě až do finále, si určitě vybavujete ještě dnes. 1) Kdo bude králem střelců? Immobile, Werner, Kane „Věřím těm, kteří by mohli jít na turnaji daleko, třeba až do finále, takže Italové, Němci, je třeba počítat i s Anglií. Přece jen asi dáte víc gólů, když odehrajete třeba šest zápasů, ne jen tři." 2) Kdo bude nejlepším střelcem v českém týmu? Schick, Hložek, Souček „Pokud bude mít dobrou podporu spoluhráčů, měl by být naším nejlepším střelcem Patrik Schick, překvapit může i Adam Hložek a prosadit se umí i Tomáš Souček. Čekám, že náš tahoun se dostane na hranici maximálně třech až čtyřech branek." 3) Přesáhne někdo rekordní hranici 9 branek? Těžko „Pokud by se našel někdo tak komplexní jako Platini, že by dával góly ze hry, trestňáků i penalt, tak možná, ale momentálně ho nevidím. Ronaldo? Řekl bych, že už přece jen to nejlepší asi zažil… Pavel Kuka se raduje ze své trefy v exhibičním duelu Setkání legend Česko - Německo • Foto Michal Beránek (Sport)

Marek Heinz Účastník ME 2004 a střelec 5 reprezentačních gólů (2 na EURO) Turnaj v Portugalsku v roce 2004 ho coby nejlepšího ligového střelce a mistra z Baníku Ostrava zastihl v neuvěřitelné formě. Žolík s geniální levačkou měl ve skupině prsty u tří vstřelených gólů. 1) Kdo bude králem střelců? Někdo z Francie „Napadá mě Harry Kane, ale spíš to vidím na Kyliana Mbappého nebo Antoina Griezmanna, protože Francouzi mají podle mě lepší mužstvo. Jsou fakt silní, budou si vytvářet hodně šancí. Viděl jsem Anglii s Rakouskem a domácí mě úplně nepřesvědčili, byť je pravda, že Rakušáci hráli fantasticky. Francie na mě dělá kvalitnější dojem." 2) Kdo bude nejlepším střelcem v českém týmu? Schick „Od dávání gólů je tam Patrik Schick, ne? Nikdo jiný mě na první dobrou nenapadá, takže říkám jeho. Otázkou je forma, navíc nás čeká hned ze startu velmi těžký zápas. Bude strašně důležité ho zvládnout. Ideální by bylo, kdyby se Patrik hned prosadil a uklidnil sebe i tým, že bude lídrem." 3) Přesáhne někdo rekordní hranici 9 branek? Rekord odolá „Bude to pro všechny hodně složitý úkol, při současném trendu si nemyslím, že bychom viděli nějaké extra gólové hody. Bude to mnohdy o jedné brance. Devět tref je úctyhodná bilance, podle mě se to nikomu nepovede a rekord odolá." Marek Heinz byl jedním z úspěšných střelců, kteří výhrou ve Finsku nastartovali cestu na MS v roce 2006 • Foto Profimedia.cz