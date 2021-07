Schick: hon na Kollera? Musí být fit a mít podporu, míní legenda

Je libo pravačku, levačku či hlavičku? Není problém. I penalty umí! Sparťanský odchovanec, který už ve dvaceti letech pláchl do Sampdorie Janov, na EURO 2020 ukázal svoji pestrou střeleckou výbavu. Zakončit umí jak málokdo.

„Má obrovský potenciál. Občas předvede fantastické sekvence. Někdy si řeknete, že tohle neumí ani Ronaldo,“ pronesl o poločase úvodního utkání se Skoty ve studiu deníku Sport jeho někdejší trenér a šéf mládeže Letenských Jaroslav Hřebík.

Patrik Schick v reprezentaci Zápasy: 31

Minuty: 1989

Góly: 16

To však ještě nikdo netušil, že právě s hvězdným forvardem Juventusu si to česká desítka rozdá o nejlepšího střelce šampionátu. Oba se sešli na pěti trefách. Vítězem byl však dle regulí UEFA vyhlášen Portugalec. Měl navrch asistenci a méně odehraných zápasů. Co naplat, že tři góly vsítil z penalt.

„Je to naše největší ofenzivní síla. Hodně mu prospělo, že se zabydlel v Německu, kde mu to svědčí. Odráží se to pak i na výkonech v národním týmu, kde nás posunul až do čtvrtfinále EURO,“ chválil jej historicky nejlepší reprezentační střelec Jan Koller.

Dosud jediným českým vítězem kanonýrů na EURO zůstává Milan Baroš, který v Portugalsku v roce 2004 vstřelil rovněž pět branek, což mu na triumf stačilo. Schick nicméně stoupá historickými tabulkami. Během šampionátu přeskočil Luboše Kubíka, Ladislava Vízka či Vratislava Lokvence.

V průměru gólů na zápas a počtu minut na branku je od roku 1993 už druhý za Kollerem.

Ovšem s tím rozdílem, že živoucí legenda těžila z umění výjimečné generace Pavla Nedvěda, Karla Poborského, Tomáše Rosického či Milana Baroše. A Karel Brückner se nebál ofenzivních manévrů. Ačkoliv takový servis Schick v současné chvíli po ruce nemá, přesto vidí Koller potenciál ve spojení s Adamem Hložkem.

„Tým si nevypracuje 15 šancí na zápas jako kdysi my. Nicméně Patrik umí vytěžit z minima maximum. Myslím si, že by mu víc podpory prospělo. Větší prostor bude dostávat Hložek a myslím si, že by spolu mohli spolupracovat. Umí šanci proměnit i připravit. Viděli jsme to, jak mu to šlo ve Spartě s Lukášem Julišem. Jen se musí adaptovat na evropský fotbal,“ zasní se na chvíli Koller.

Nabízí se tedy otázka – dokáže 25letý bomber Leverkusenu zamávat historickou tabulkou střelců? Momentálně má na kontě 16 branek v 31 zápasech. Někdejší opora Dortmundu či Monaka na 55 tref potřebovala 91 startů. Pokud by si Schick udržel formu, za pár let může dojít k senzaci. K tomu však bude potřebovat i silný reprezentační výběr.

„A především mu hlavně musí vydržet zdraví, protože si prošel mnoha peripetiemi se zraněními,“ zdůrazňuje Koller. „Pokud bude fit, může předvádět velké výkony, ale podpora spoluhráčů je rovněž důležitá, sám si toho člověk v dnešním fotbale moc nevytvoří,“ uznává ikona.

Ronaldo vs Schick na EURO 4/360 zápasy/minuty 5/404 5/3 góly/z penalty 5/1 1 asistence 0 16/8 střely/na branku 16/9 0/9 fauly/faulován 5/2 130/113 (86 %) přihrávky/přesné 102/73 (71 %) 29,7 km/h max. rychlost 32,4 km/h Jak střílel góly 3 pravá noha 1 2 levá noha 3 0 hlava 1

Nejlepší čeští a českoslovenští střelci na velkých turnajích 7 Oldřich Nejedlý (5 na MS 1934, 2 na MS 1938)

5 Tomáš Skuhravý (5 na MS 1990)

5 Milan Baroš (5 na EURO 2004)

5 Patrik Schick (5 na EURO 2020)

4 Jan Koller (2 na EURO 2004, 1 na MS 2006, 1 na EURO 2008)

4 Vladimír Šmicer (1 na EURO 1996, 2 na EURO 2000, 1 na EURO 2004)