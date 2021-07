Zdrcený spoluhráč gólmana »Kiviho« (†24): Zachránil život mně i těhotné manželce!

Mrazivá slova. Uplakaný lotyšský hokejový gólman Columbusu Elvis Merzlikins (27) během posledního rozloučení se zesnulým krajanem a přítelem Matissem Kivlenieksem (†24) popsal dramatické poslední vteřiny jeho života. „Skonal jako hrdina,“ uvedla zdrcená hvězda Blue Jackets.

Kivlenieks si uměl získat srdce kamarádů. Nezkazil žádnou legraci, což platilo i 4. července, kdy se konala párty v domě někdejšího brankáře Mannyho Legaceho, který vdával dceru… Den nezávislosti však skončil tragicky.

Špatně odpálená rachejtle zasáhla hokejistův hrudník a způsobila mu zranění neslučitelná se životem. „Dělal mě silnějšího. Do posledních vteřin myslel na ostatní. Obětoval svůj život, aby zachránil kamarády,“ uvedl ve smuteční řeči chvějícím se hlasem Merzlikins.

„Zachránil mnoho životů. Když se to stalo, stál jsem od něj dvacet, třicet stop. Objímal jsem manželku. On zachránil mého syna, mou ženu i mě,“ vzlykal budoucí tatínek, který už má jasno, jak prvorozeného chlapečka pojmenuje: „Jeho druhé jméno bude Matiss,“ dodal.

„Kdybych to nebyl já, moje žena nebo syn, mohlo to být jiných padesát lidí. Zemřel jako hrdina. A to netvrdím já. Říkal to lékař,“ děkoval do nebe Merzlikins. „Pokud by jen seděl, mohlo to dopadnout jinak. Jen jsem vám chtěl dát vědět, že je hrdina. Zachránil spoustu životů…“