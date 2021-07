Jestli někdo ví, že se ve sportu vyplatí poslouchat své tělo, je to Petr Svoboda (36). Překážkář proto chápe, co vedlo Barboru Malíkovou (19) k výbušnému prohlášení o poměrech v české atletice, s talentovanou atletkou ale ve všem nesouhlasí.

Malíková na evropském šampionátu do 23 let v Tallinu brala stříbro na 400 metrů a zlato ze čtvrtkařské štafety. Pár dní po návratu ale do poklidného českého atletického rybníčku hodila pořádný granát: vedení výpravy obvinila, že navzdory bolavé achillovce byla tlačená do startu v rozběhu štafety. „Nejsem hadr, se kterým můžete zametat a dělat si, co chcete,“ vzkázala nakvašeně.

Atletka se dočkala podpory od koulaře Staňka, překážkářky Hejnové či právě Svobody. U něj problémy s achilovkou málem vyústily v amputaci celé nohy, a tak se talentované atletce ozval se vzkazem, aby si dobře chránila své zdraví.

„Jsme moc malá země, abychom s takovými talenty hazardovali. Ze svých zkušeností dobře vím, že když budete dělat špatná rozhodnutí, nikdo vám zdraví nevrátí,“ dodal Svoboda pro Blesk.

S tlakem, aby startoval ne zcela zdravý, se ve své kariéře setkal také, a do jisté míry to chápe. „Možná to řeknu blbě, ale určitý nátlak k tomu prostě patří. Vy dopředu neznáte hranici a nevíte, jestli bolest signalizuje úplnou stopku, nebo jestli to ještě půjde a vy i s ní zaběhnete úžasný výkon. To si musí každý sportovec určit sám. Někdy se vám v hlavě rozezní majáček a je prostě lepší ho poslechnout,“ dodává Svoboda.

Halový mistr Evropy z roku 2011 dodává, že skandál okolo mladé hvězdičky podle něj není černobílý. „Upřímně mě nezajímá ta omáčka kolem. Co se tam dělo, nikdo kromě nich neví a nerad bych se k tomu vyjadřoval. Ale mělo by se to řešit jinde než na internetu,“ říká překážkář.

Trenéra Ptáčníka kauza nezajímá:

Na děcka kašu!

Co na kauzu říkají ti, které Malíková kritizovala? Nic... „Já se nevyjadřuju k tomu, co děcka píšou na Instagramu,“ pověděl pro iSport.cz hlavní trenér české výpravy František Ptáčník. Atletický svaz se naopak snaží klidnit vášně a svolal schůzku všech, kterých se výbušná kauza týká. Otevřená vzpoura atletů je totiž to poslední, co svaz týden před olympiádou chce.