Rozbouřila stojaté vody těsně před olympiádou, ale už toho na ni prostě bylo moc. I přes zdravotní rizika ji nutili nastoupit do rozběhů štafety na MS do 23 let v Tallinu. To už byla poslední kapka a Barbora Malíková (19) si řekal dost. Ostře se pustila do poměrů v české atletice a dostalo se jí obrovské podpory od dalších sportovců. Kdo všechno se vyjádřil, se dozvíte v našem článku.

Kauza Malíková

Bublalo to v ní dlouho, až papiňák explodoval. Atletická supernaděje Barbora Malíková se vzepřela diktátu svých nadřízených, kteří ji prý byli připraveni zdravotně odrovnat!

„Co je moc, to je příliš, podkopávat nohy si nenechám,“ vzkázala přes sociální sítě Bára. Ano, to je ta holka, která v sobotu získala na ME do 23 let stříbro na čtvrtce za krajankou Vondrovou a o den později famózním finišem zajistila české štafetě na 4x400 m zlato.

Jenže zadělala si na problém, když před finále nechtěla běžet rozběh. „Ti, co by měli mít radost, tak po vás chtějí hned víc a víc, přes zranění, přes mrtvoly. Moc dobře víte, že mé achilovky by čtvrtý den běhání v kuse nevydržely. Odrovnala bych se, ale vy jste řekli, že to nevadí?!“

Dokonce prý od mocipánů padaly výhrůžky, že coby »problémová« dostane méně peněz na přípravu. „Nejsem hadr, se kterým můžete zametat!“ vzkázala Malíková atletické generalitě.