V květnu šokovala tenisový svět, když se po prvním kole odhlásila z druhého grandslamu sezony v Paříži. Nedokázala akceptovat pokutu 15 tisíc dolarů za to, že se nedostavila na tiskovou konferenci. A s následujícím Wimbledonem sekla jakbysmet. Třiadvacetiletou tenisovou superstar Noami Ósakaovou výstupy před médii vysilovaly. O to víc překvapilo, když nejlépe vydělávající sportovkyně současnosti otevřela svoji jemnou duši v třídílné sérii společnosti Netflix!

Zadarmo si štáb do šatníku určitě nepustila. Jak bývá zvykem, honorář za dokument, který spoluprodukoval slavný basketbalista Lebron Jame , byl jistě minimálně sedmimístný. A v tvrdé měně! Pro peníze to ale Japonka s americkými kořeny nedělala. Proč taky?

Jen za poslední rok vydělala 60 milionů dolarů (1,2 miliardy korun) z toho pětapadesát (1,1 mld. korun) pochází ze sponzorských plnění. Smlouvy má s více než dvaceti exkluzivními partnery jako jsou Nike, TAG Heuer, Mastercard, Nissan, Google, Louis Vuitton a další. S obdobným portfoliem se jí vyrovnají snad jen Roger Federer , Tiger Woods či již zmiňovaný Lebron James.

„Připouštím, není to ideální načasování, ale mnohem důležitější je, že bych nikdy nebagatelizovala duševní zdraví. Chci se omluvit tenisovým novinářům, ale zkrátka nejsem řečník od přírody a pokaždé, než promluvím ke světovým médiím, přepadají mě obrovské stavy úzkosti,“ vysvětlovala čtyřnásobná grandslamová šampionka úprk z French Open.

Pro některé se okamžitě stala snadným terčem kritiky. „Prý se cítí pod tlakem, ale co to znamená? Je ti třiadvacet, jsi zdravá, bohatá, tvoje rodina je v pohodě, tak jaký tlak?“ podivoval se trojnásobný wimbledonský šampion Boris Becker.

Na dálku s ním souhlasil také reportér České televize Tomáš Budka: „Nejhorší otázka, která vás na tiskových konferencích potká v uvozovkách je, proč jste prohrála, proč se vám nedařilo. Osobně v tom nevidím nic hrozného na takovouhle otázku odpovědět. Není to záležitost života a smrti. Je to jenom sport a takhle je to třeba brát. Že se tomu chtěla vyhnout, je nelogické. Dělají to všichni, navíc v odvětví, které nejen jí, ale i dalším jejím generacím zajistilo luxusní život, k jakému se nedostane 99,9 procenta lidí na planetě.“

A právě takovým glosátorům dává tenistka v dokumentární sérii s příznačným názvem »Noami Osaka« odpověď. Zlom v její mysli přišel po prvním vyhraném grandslamu. Bylo jí teprve dvacet, když v emotivním finále US Open zdolala neporazitelnou Serenu Williamsovou . Stala se nadnárodní persónou, ikonou. Jenže také zjistila, že na světě jsou i jiné věci než tenis, který kvůli nim musel na vedlejší kolej. „Být na špici je těžké. Jako bych s tím zápasila,“ posteskla si.

Nikdy si nedávala malé cíle. Na kurtech trávila od tří let osm hodin denně a takovou dřinu hodlala zúročit. Zvládla to. Stala se světovou jedničkou! Možná myslela, že budou přicházet triumfy automaticky.

Absolutní dominance se ale nekonala. Prohry v jejím srdci nechávaly čím dál větší jizvy. Zklamává pak sama sebe. „Nevím přesně, co v takových momentech dělat,“ vyprávěla v minisérii před rokem v Melbourne, kde ji překvapivě vyřadila v cestě za obhajobou titulu Coco Gauffová. „Postrádám mentalitu šampiona. Odjakživa chci být taková, ale stále k tomu mám daleko,“ krčila rameny.

Cítila bezmoc. Zajímalo ji,co se v takových situacích dělá její mentor Kobe Bryant , který vloni po pádu vrtulníku tragicky zahynul. V legendární basketbalistovi Los Angeles Lakers se viděla. „Chtěla jsem mu napsat, jak se s takovou situací vypořádat, ale neudělala jsem to, abych nevypadala jako ztroskotanec… Teď už nebudu mít možnost s ním promluvit,“ vzlykala.

V dokumentu ukázala svoje pravé já. Přemýšlivá a do tenisu ji po plodných letech možná chybí motivace. Spíš by chtěla žít normální život, studovat na vysoké škole tak, jak to u jejích vrstevníků bývá zvykem. A zejména nebýt všude středem zájmu. „Narovinu… Tenis není nijak potřebný. Hraju ho, baví mě, ale jsou důležitější věci,“ krčí rameny šampionka, jež se na kurty vrátí během olympijského turnaje v Tokiu, kde bude hájit barvy domácí země vycházejícího slunce.