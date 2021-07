Hvězdy po Phelpsovi: 10 plavkyň a plavců, kteří rozbouří bazén na LOH

Znáte nějakého plavce? Jistě, Michaela Phelpse! Tak ten na olympiádě v Tokiu zrovna plavat nebude, má už po kariéře. Poznáte však, že světové plavání není závislé na jednom esu a má co nabídnout. Bazén překypuje zajímavými osobnostmi, které už za týden rozjedou v Olympijském plaveckém centru parádní show. „Vždycky plaveme skvěle, nevím, proč by to mělo být jinak, protože tu Michael není,“ říká za Američany prsařka Lilly Kingová.