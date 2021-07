Na LOH se rozdá přes 300 sad medailí. Jaké sporty se představí v Tokiu?

Premiéra v Tokiu čeká skateboarding, surfing, sportovní lezení a karate. Po 13 letech se do soutěží pod pěti kruhy vrací i baseball a softball. Během sedmnácti dnů si to pak sportovci na olympiádě rozdají celkem ve 324 soutežích a 33 sportech. Celkově se tak rozdá přes 300 sad medailí. Kolik z nich si pověsí na krk i čeští sportovci? Z poslední olympiády v Riu obhajují Češi 10 medailí, jediným obhájcem zlata je judista Krpálek.

Vývoj nezastavíte. I tak by se dal shrnout pohled na vývoj počtu disciplín v rámci program letních olympijských her. Zatímco při prvních olympijských hrách v roce 1896 olympionici soutěžili v pouhých 43 disciplínách, o 125 let je to o téměř 300 soutěží více.

Sporty a disciplíny na Letních olympijských hrách 2021

KDY: 30. července - 8. srpna 2021

KDE: Olympijský stadion v Tokiu, Odori Park v Sapporu

Královna všech sportů, ve které se na olympiádě v Tokiu rozdá nejvíce sad medailí - celkem 48. Program atletických disciplín začne 30. července a zakončí jej maraton mužů v den slavnostního zakončení LOH 8. srpna. V programu se poprvé představí smíšená štafeta, bohužel bez českých atletů. Těch se do Tokia kvalifikovalo 27, na poslední chvíli ale účast odřekla Zuzana Hejnová. Nejhojnější česká účast se očekává v maratonu žen a oštěpu žen, ve kterém obhajuje bronz z Ria Barbora Špotáková, jediná medailistka mezi atlety.

KDY: 24. července - 2. srpna

KDE: Musashino Forest Sport Plaza

Badminton má své pevné místo v programu letních olympijských her od roku 1992. Při premiéře tohoto sportu na LOH se představili i dva Češi - Tomasz Mendrek a Eva Lacinová. V novém tisíciletí na ně pak navázeli Petr Koukal s Kristínou Gavnholt, kteří se olympiády účastnili pravidelně od roku 2008. Do Tokia se však žádný z českých badmintonistů nekvalikoval.

V Tokiu se rozdá celkem pět sad medilí - ženy i muži soupeří ve dvouhře a čtyřhře, na programu je i smíšená čtyhra. Mezi historicky nejúspěšnější v tomto sportu patří Číňané.

KDY: 28. července - 7. srpna

KDE: Yokohoma Baseball Stadium, Fukushima Azuma Stadium

Vyřazen, zařazen a jak to bude s baseballem dál? Zatímco v roce 2008 se stal baseball prvním vyřazeným sportem od roku 1936, kdy se naposledy hrálo pólo, v roce 2016 MOV schválil jeho opětovné zařazení do programu letních olympijských her v Tokiu.

Na turnaji v Tokiu si to tak rozdá osm mužských reprezentací, zlato z LOH 2008 obhajuje Jižní Korea, nechybí ani Američané, olympijští vítězové z roku 2000. Naopak trojnásobní držitelé zlata z Kuby se do Tokia nekvalifikovali.

KDY: 25. července - 8. srpna

KDE: Saitama Super Arena

Olympijský turnaj mužů i žen hraje dvanáct výběrů ve třech skupinách po čtyřech týmech. Do vyřazovací fáze pak postoupí tři nejlepší z každé skupiny.

Po fantastických výkonech na kvalifikačním turnaji v Kanadě se do olympijského turnaje poprvé od roku 1980 kvalifikovala i mužská basketbalová reprezentace, která se ve skupině utká s USA, Francií a Íránem.

Historicky nejúspěšnějším týmem jsou Američané, kteří od roku 1936 posbírali osmnáct cenných kovů, z toho patnáct zlatých medailí. Američanky vládnou i mezi ženami, kde od roku 1996 nenašli ve finále přemožitelky.

3x3 basketbal na LOH 2021

KDY: 24. - 28. července

KDE: Aomi Urban Sports Park

Pouliční verze basketbalu patří mezi nejrožšířenější pouliční sporty na celém světě a v Tokiu si odbyde svou olympijskou premiéru. Velký ohlas 3x3 basketbal sklidil už při své premiéře na Světový hrách mládeže v roce 2010 a následně i při Evropských hrách 2015 v Baku.

Čeští reprezentaci se do Tokia bohužel nekvalifikovali.

KDY: 29. července - 1. srpna

KDE: Ariake Urban Sports Park

KDY: 24. července - 8. srpna

KDE: Kokugikan Arena

KDY: 2. - 8. srpna

KDE: Velodrom Izu

KDY: 21. července - 7. srpna

KDE: Yokohama National Stadium, Olympijský stadion, Saitama Stadium, Miyagi Stadium, Tokyo Stadium, Sapporo Dome, Ibaraki Kashima Stadium

KDY: 29. července - 7. srpna

KDE: Country Club Kasumigaseki

KDY: 26. a 27. července

KDE: MTB okruh v Izu

KDY: 24. července - 8. srpna

KDE: Národní stadion Yoyogi

KDY: 25. července - 4. srpna

KDE: Jachtařský přístav Enošima

KDY: 23. července - 7. srpna

KDE: Park jezdectví, Sea Forest Cross-Country Course

KDY: 24. července - 1. srpna

KDE: Japonský Budókan

KDY: 5. - 7. srpna

KDE: Japonský Budókan