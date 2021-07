Z karnevalu mezi motorové myši: Matelová se posunula. Vděk za každou výhru

„V Brazílii bylo všechno free, dostali jsme se kamkoliv,“ líčila Matelová. „Teď to bude úplně jiné. V Japonsku je všechno hodně přísné, striktní. Japonci jsou takové motorové a disciplinované myšky. Málo kreativní. A s covidem tuplem. Takže nás čeká hala, vesnice, jídlo a to je všechno.“

I tak se na olympiádu pochopitelně těší. „Zkušenost z Ria beru jako výhodu. Před první olympiádou pro mě bylo všechno strašně narychlo. Řešily se reklamy, neměla jsem ani čas na přípravu. Teď už vím, do čeho jdu, a věřím, že mi zkušenost pomůže.“

Říká, že se za pět let posunula. Herně i lidsky. „Myslím, že jsem vyspěla psychicky i pingpongově. Jasně, pořád se můžu zlepšovat, zkoušet nové věci, ale teď už se i jako osobnost cítím víc dospělá. V Riu jsem byla ještě dítě.“

Klidnější měla tentokrát i cestu na olympiádu. Díky postavení ve světovém žebříčku měla dlouho dopředu jistotu, že by jí Tokio nemělo uniknout. Aktuálně se v žebříčku drží na 51. místě. „Neměly jsme žádné překvapení v družstvech jako kluci, kde nakonec nabraly olympijská místa i týmy, u kterých se to nečekalo,“ popisovala Matelová. „U nás to bylo fakt na pohodu. Když v červnu vyšel oficiální seznam nominovaných hráček, ani jsem nebyla u počítače. Trénovala jsem, pak se dívám na telefon a měla jsem tam gratulace od sekretariátu z federace a přišel mi mail s potvrzením, že jsem kvalifikovaná.“

V Riu vypadla Matelová ve dvouhře hned v prvním kole. I proto přiznala, že každý vyhraný zápas na olympiádě bude úspěch. „Nechci dopředu říkat, že cíl je druhé kolo, osmifinále, nebo medaile. Vůbec. Uvidíme, jaký bude los, aktuální forma. Můžu hrát super, ale holka na druhé straně na tom bude v daný den ještě líp. Každá výhra bude super.“

Když to slyšel Lubomír Jančařík, který zrovna končil trénink, drcnul do Matelové a zahlásil: „Pozor, příští olympiádu spolu dáme mixa!“ Matelová se usmála a pokrčila rameny. „To jsme trošku zadupali. Začínala jsem čtyřhru s Polyšem (Tomášem Polanským), ale zranil se. Pak jsem to zkoušela s Pavlem (Širučkem), ale to nám moc nesedělo. Až teď na mistrovství Evropy jsme hráli s Lubem a bylo to fajn. Sice jsme prohráli v prvním kole, ale neměli jsme nahrané zápasy. Mohlo by to jít, tak uvidíme.“

Co si Hana Matelová pochvalovala, byla olympijská kolekce. „Moc se mi líbí, má myšlenku, jsou tam krásné detaily, super materiál.“ A na rozdíl od mužských kolegů vítá i stylový vějíř. „Bude vedro, tak se ovějeme,“ dodala s úsměvem.