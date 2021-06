Takovou oslavu si jistě nepředstavovala. Lela Ceterová (31) čeká se svým snoubencem Karlosem Vémolou (35) druhé děťátko a těší se na letní svatbu, ale na nebi se objevil mrak. Maminka malé Lilinky byla nucena své narozeniny oslavit v nemocnici! Naštěstí je v pořádku.

V pátek oslavila dovršení jednatřicátého roku života, ale den neskončil idylicky. „Nečekala jsem, že moje včerejší narozeniny se tak zvrtnou a dopadnou tak, že skončím v nemocnici. Ale díkybohu miminko i já jsme v pořádku,“ uklidnila fanoušky ve videovzkazu z lůžka. „Pár dní tu ještě pobudeme a potom půjdeme domů, tak se těším,“ pokračovala s popisem své nezáviděníhodné situace. „Tak budu trošku relaxovat, je to třeba,“ ukončila zpověď.

Nepříjemné okamžiky si prožil i její milovaný Karlos. Svou lásku byl samozřejmě v nemocnici navštívit i s malou Lilinkou, čímž jí udělal obrovskou radost. A nebyl by to » Terminátor «, aby nepřinesl své milované k narozeninám obrovský pugét. Lela ho také pochválila, jak vzorně se o dcerušku stará. Po pár dnech odpočinku se tak snad vše vrátí do normálu a rodinka bude opět šťastná a pohromadě.