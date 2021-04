Od osudné nehody uplynulo už více než sedm let. Stav Michaela Schumachera (52) je stále obestřen tajemstvím. Je však jasné, že péče o něj je velmi nákladná. Minimální částka, kterou rodina vynaloží za každý týden, je téměř pět milionů korun.

Není divu, že takové výdaje zasáhnou pořádně i rozpočet tak zajištěné rodiny, jako je ta legendy formule 1. Jeho manželka Corinna tak během let už prodala některé položky rozsáhlého majetku. Zbavila se například soukromého letadla za 910 milionů korun, nebo domu v Norsku za 78 milionů.

Nyní se chce vzdát luxusní vily ve Švýcarsku. Je známo, že úspěchy ověnčený pilot je léčen ve své rezidenci na Mallorce. Vila je tedy neobydlená a rodina by prodejem opět získala nemalé finanční prostředky, které nutně potřebuje. Nemovitost těží i z obrovského pozemku, který má přes dvacet tisíc metrů čtverečních. Odhaduje se, že by se prodejní cena mohla vyšplhat až na jednu a půl miliardy korun. To by Corinně opět dodalo na nějaký čas pořádnou finanční jistotu a stabilitu.

Fanoušci německého šampiona navíc netrpělivě vyhlížejí dokument o jeho životě. K jeho natočení rodina svolila v roce 2019, ale jeho uvedení se zpozdilo díky pandemii koronaviru. Ve snímku by se měli dočkat prvních záběrů svého hrdiny od jeho nehody v prosinci 2013, která mu způsobila poškození mozku.

