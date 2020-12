Vyrazil jí dech. Sexy Lela Ceterová (28) o prstýnku sice snila, přesto takhle brzkou žádost o ruku od Karlose Vémoly (35) nečekala. Už teď ale ví, jak by měla její veselka vypadat. A bude to svatba roku!

„Vím, jaké šaty bych si nechala ušít. Velmi by se mi líbilo vdávat se venku, kde bude hodně květin a luxusní bílé stoly. Chci, aby svatba byla velká, asi zde v Česku, a přišli všichni, které máme rádi,“ prozradila. „Žádost o ruku jsem nečekala, Karlos mě překvapil. Ale s odpovědí jsem neváhala, srdci neporušíš. Náš rok byl extrém, to se jen tak nevidí, ale se šťastným koncem. Asi to tak má být,“ culila se Lela.

Ačkoli se na konci léta ostře sledovaný pár rozešel a Lela obvinila Vémolu , že jí zahýbal, před týdnem se dočkal odpuštění. Svojí lásku vzal na usmiřovací výlet do Dubaje a nyní se odhodlal k činu odvážnějšímu než vkročit do klece. Požádal slovenskou silikonovou playmate o ruku. A ona řekla »ano«! „Rozhodl jsem se na poslední chvíli jako vždy. Ale zatím nestrašte s manželstvím, jsem teprve zasnoubený, musím to teprve rozdýchat,“ smál se Karlos, kterého čeká první svatba.

„Asi jsem nikdy nepotkal tu pravou. Byl to také jeden z důvodů našich hádek. Lela si myslela, že to s ní nemyslím vážně a byla smutná. V rozhodnutí mi pomohlo, že chci, aby už holky nikam nechodily,“ řekl Vémola. Nad možným odmítnutím prý nepřemýšlel, stejně jako si nepřipouští, že by mohl prohrát v zápase.