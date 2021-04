Vzkaz bijce Mikuláška odpůrcům po výprasku od Vémoly: Najdu si vás!

Troufl si na titána, ale se zlou se potázal. Bojovník MMA Václav Mikulášek (31) bude poprvé od prosincového výprasku s Karlosem Vémolou zápasit. Za minulou prohru schytal pořádnou kritiku.

„Dostal jsem toho kamion, každý se chtěl na mně uvařit. Nebojte se, na vás všechny dojde, já si vás najdu. Vím, kde bydlíte, mám vaše adresy!“ začal vyhrožovat zápasník s přezdívkou »Baba Jaga«, který se v sobotu na turnaji OKTAGON 23 postaví vikingovi Thomasi Robertsenovi.

S policistou ze severu půjde o pikantní souboj, i Nora v jeho posledním souboji uškrtil Vémola . Jenže Robertsen vydržel do třetího kola, zatímco Mikulášek jen dvě minuty. „Nemá žádnou šanci, Robertsen ho zabije,“ prorokoval Vémola, ale to bohumínský bouřlivák odmítá. „Budu dělat, co umím nejlépe. Žádný za*raný techniky, ale bít. Ahoj, já jsem Baba Jaga a biju lidi,“ vzkázal Mikulášek.