Plakala a bála se, co přijde! Běloruská běžkyně Kryscina Cimanouská byla v neděli nucena opustit Tokio a vrátit se do vlasti, z čehož ale měla velké obavy. Na internet teď unikla nahrávka její komunikace s trenéry, kteří ji k odjezdu tlačili a nakonec ji nechali eskortovat na letiště, přestože nesouhlasila.

Na záznamu, který se objevil na youtube a který zřejmě pořídila Cimanouská na svůj telefon, mluví šéftrenér reprezentace Jurij Mojsevič a zástupce šéfa atletiky Artur Šumak. Právě konflikt s nimi odstartoval celou kauzu, když běžkyně natočila kritické video, ve kterém si stěžovala, že ji trenéři obsadili do štafety 4x400 m, což je ale vzdálenost, kterou vůbec netrénuje. Bělorusko nemělo do tohoto závodu totiž dostatek závodnici, protože některé nemohly do Tokia odjet kvůli absenci dopingových testů.

Šokující nahrávka

Oba muži na sportovkyni na nahrávce vyvíjejí tlak, aby opustila Tokio. "Přišly následující instrukce: Dneska jedeš domů! Nepřerušuj mě a nech mě to dokončit. Chce se po tobě něco velkého: Pojedeš domů, nebudeš nikde nic psát a nebudeš dávat žádná vyjádření. Říkám ti to, jak mi to předali slovo od slova, aby se to nestalo později...," řekl jí Šumak.

"Jestli chceš za Bělorusko znovu závodit, poslechni, co ti nabízejí: vrať se, jeď domů, jdi třeba k rodičům nebo kam chceš. Nech to být. Protože, čím víc budeš vyvádět...Víš, jak to dopadne s mouchou, když se zamotá do pavoučích sítí. Čím víc sebou škube, tím víc se zamotá. Tak funguje život. Všichni děláme hlouposti a ty jsi udělala hloupost," dodal.

Cimanouská poté protestuje, že s ní měli účast ve štafetě řešit. "Reprezentuješ tady Bělorusko. Není to tvoje vina (že ostatní běžkyně nemohly nastoupit, pozn. red.), ale neseš vinu za ta obvinění a vyjádření, která jsi učinila,” udeřil na ni Šumak. „Obviňuješ lidi v celé zemi bez toho, abys chápala, jak to chodí. Víš vůbec, co tvoje hloupost může způsobit? Lidé mohou přijít o práci. Lidé s rodinami. Tvoje hloupost jim může zničit životy,” útočil na ni.

Konverzace pak ještě vygradovala, když si vzal slovo Mojsevič. „Pravoslavná víra nám říká, že máme být pokorní. Pokora dělá člověka. Přenes se přes to, ignoruj svoji pýchu. Pýcha ti bude říkat »Nedělej to, to nemyslíš vážně« a začne tě stahovat do ďáblova víru. Takhle končí sebevrazi, bohužel. Ďábel je chytne a řekne »Musíš jim to dokázat, skoč z balkonu. Oni si budou vytrhávat vlasy a litovat toho, že tě k tomu dovedli!«,” říká na nahrávce.

Pak atletce slibují, že pokud poslechne, nic se jí nestane. Ta tomu ale nevěří a pláče. Mojsejevič následně ještě přitvrzuje. „Pokud je neposlechneme, tak už nebude žádné východisko. A víš, co se říká: Když má člověk gangrénu, uřízneš mu polovinu nohy, jinak přijde o celé tělo. Jasně, přijít o nohu není dobré, ale když si ji necháš, tak zemřeš. Jsi chytrá holka, víš, jak to chodí. Upřímně, lituji tě,” uvedl.

Do vlasti se nevrátí

Agentuře Reuters v neděli čtyřiadvacetiletá sprinterka řekla, že byla z olympijského týmu vyhozena po stížnostech na trenéry. Ve videu na sociální sítí pak požádala o pomoc MOV. Na letišti, kam ji pod nátlakem odvezli zástupci běloruského týmu, se obrátila na policii a nenastoupila do letadla mířícího do Istanbulu.

"Do Běloruska se nevrátím," uvedla. Podle vyjádření Běloruského olympijského výboru ji trenéři stáhli z her na doporučení lékařů kvůli jejímu psychickému stavu. "Bylo vidět, že s ní něco je. Buď se stranila ostatních, nebo nechtěla mluvit," řekl běloruské televizi reprezentační šéftrenér Jurij Mojsevič.

Pomoc Cimanouské slíbili v neděli čeští a polští politici. Podle ministra zahraničí Jakuba Kulhánka nabídla Česká republika běžkyni vízum, aby se vyhnula nucenému návratu do vlasti. Przydacz dnes ale oznámil, že obdržela vízum polské. "Polsko udělá vše potřebné, aby jí pomohlo k pokračování ve sportovní kariéře," uvedl.