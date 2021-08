Volala o pomoc a naštěstí byla vyslyšena! Běloruská běžkyně a kritička režimu prezidenta Alexandra Lukašenka Kryscina Cimanouská byla podle svých slov nucena se vrátit z olympijských her v Tokiu do vlasti. Měla přitom v pondělí závodit v běhu na 200 metrů, místo toho ji běloruský tým eskortoval na letiště. Česká republika je podle ministra zahraničí Jakuba Kulhánka připravena olympioničce připravena udělit azyl!

Cimanouská dříve veřejně kritizovala jak režim, tak běloruské sportovní funkcionáře. Podle novinářky Hanny Ljubakovové ji na letiště doprovodili dva zástupci olympijské výpravy. Na otázku, zda se obává letu do Běloruska, atletka podle novinářky odpověděla, že ano.

V následném videu atletka požádala o pomoc Mezinárodní olympijský výbor (MOV). „Byla jsem pod nátlakem, snaží se mě dostat ze země bez mého souhlasu. Žádám MOV o zásah,“ řekla. Na místo již dorazila police, která sprinterku s dalšími dobrovolníky hlídá. Běžkyně chce zřejmě požádat o pomoc rakouskou ambasádu.

Agentuře Reuters Cimanouská řekla, že ji z týmu vyhodili za kritiku trenérů, kterou zveřejnila prostřednictvím instagramu. To běloruský olympijský tým odmítl. „Není v dobrém psychickém stavu,“ stojí v komuniké jeho činovníků. Ti v neděli vtrhli do jejího pokoje, nařídili jí, aby se sbalila a následně přes Istanbul odletěla tureckými aerolinkami domů, kde pevnou rukou od roku 1994 vládne diktátor Lukašenko.

Ten podle oficiálních výsledků loni opět vyhrál prezidentské volby. Opozice, Evropská unie a některé další země je však považují za zfalšované ve prospěch autoritářské hlavy státu. Po volbách následovaly v Bělorusku demonstrace, proti kterým policie tvrdě zasáhla a desetitisíce lidí zatkla.

Česko utlačované atletce okamžitě nabídlo pomocnou ruku. „Radil jsem se s premiérem i ministrem vnitra, poněvadž v gesci jeho resortu je udělování azylu. Je to relativně komplikovaný proces,“ řekl Blesku během oficiální návštěvy Egyptu ministr zahraničí Kulhánek. „Je to vážná situace a je třeba jednat rychle. Proto jsme se rozhodli, že to gesto učiníme. Jsme připraveni jí pomoci. Budeme podnikat konkrétní kroky, což znamená ji co nejdříve kontaktovat,“ pokračoval a dodal: „Už jsem instruoval naši ambasádu v Tokiu, aby se s ní pokusili spojit. Oslovíme ji s nabídkou a bude na ní, zda toho využije nebo ne. Jsme připraveni jí udělit vízum, aby mohla letět do České republiky, kde by mohla zažádat o azyl. Je třeba jednat rychle.“