Vyšetřování letu do Tokia, z něhož vyšlo šest pozitivních testů na koronavirus a zmařené pětileté úsilí sportovců, dopadlo v podání ČOV dle očekávání: My za nic nemůžeme...

Vládní let do dějiště olympiády? Jako by ani nějaká globální pandemie neexistovala. Tak svědci popisují přesun do Japonska pod vedením Českého olympijského výboru. Jako první pozitivní z paluby vylezl neočkovaný ortoped Vlastimil Voráček, který dřív navrhoval bojovat proti covidu kloktáním...

A následně se strhla lavina – celkem šest nakažených! ČOV se ocitl pod palbou tvrdé kritiky za to, že sportovce nijak neochránil. A jeho šéf Jiří Kejval hned 22. července inicioval vlastní šetření. „Pochybení ČOV ale nemůže v žádném případě vyšetřovat jeho vedení! Výprava olympioniků do Tokia je hrazena z veřejných prostředků a musí se vyšetřit celé toto pochybení. Komisi by měli vést odborníci z hygienické stanice,“ reagoval už tehdy naštvaně nový předseda Národní sportovní agentury Filip Neusser.

A popuzený byl i tento víkend, kdy ČOV zveřejnil závěry svého vyšetřování. „Nedošlo sice k žádnému systémovému pochybení ani zásadnímu personálnímu selhání, ale porušení některých pravidel mohlo přispět ke sportovním tragédiím,“ hodil Kejval vlastně vinu na sportovce, že si za nákazu mohou sami!

„Ach jo...“ povzdechl si nejprve Neusser a pak na Twitteru sdílel článek, který si z výsledků vyšetřování dost utahuje. „Budete se bavit, než vám dojde, že to ve skutečnosti takhle mohlo být. A pak vám z toho bude do breku. Tohle se soudruhům z ČOV líbit nebude,“ rýpl si předseda NSA.