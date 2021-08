Pro sportovce měl být rok 2020 dalším vrcholem jejich kariér. Japonsko totiž v roce 2013 získalo povolení pro organizování již druhých Letních olympijských her ve své zemi. Japanolog Ondřej Hýbl pro Blesk Podcast popsal, jak se vyvíjel vztah Japonců ke hrám až do současného dění.

Když se v letech 2012 a 2013 rozhodovalo, kde by se mohly konat Letní Olympijské hry 2020, o zvolení bojovala Praha vedle Tokia. Ačkoliv Japonsko se stále ještě nevzpomatovalo z havárie v jaderné elektrárně Fukušima, už si chtěli olympiádou zlepšit renomé a vydělat si.

Podle japanologa a absolventa Filozofické fakulty Karlovy univerzity Ondřeje Hýbla byla již v roce 2013 část japonské společnosti proti konání olympiády v Tokiu. Nakonec byla země zapadajícího slunce zvolena jako pořadatel. „Japonci jsou známí svým perfekcionismem, a když mají šanci a čas se na něco připravit, tak to udělají maximálně dokonale se snahou vyloučit všechno, co by se nemělo stát,“ uvedl Hýbl.

Japonská sabotáž olympiády?

Jenže letní olympijské hry se v roce 2020 přesunuly na rok 2021, ze sportovní události byla vyloučená veřejnost a sportovci podléhají přísným protipandemickým opatřením. „Dneska jsou Japonci v druhé extrémní situaci, na kterou nejsou zvyklí a nutí je improvizovat. A v tomhle opravdu nejsou dobří,“ konstatoval člen brněnského divadla kjógen.

Podle reportáže Seznam Zprávy se kvůli špatné organizaci stalo několik excesů, kdy kupříkladu před slavnostním zahájení nefungovala novinářům wifi, po skončení jezdily pro stovky novinářů odhadem čtyři autobusy a vytvořila se tak dlouhá fronta. Podle Hýbla je ale vyloučeno, že by chtěli Japonci olympiádu sabotovat, jak naznačovali komentátoři. „Nedokážu si představit, že by někdo vyloženě sabotoval hry. Japonci mají koncept honne a tatemae. Honne je to, co si doopravdy myslím a tatemae je to, co vyjevuji na veřejnost navenek. Kdybych byl Japonec a olympiáda by mi úplně lezla krkem, ale pracoval bych tam, tak odvedu svoji práci, a pak na to doma nadávám. Ale že bych sabotoval hry, si moc představit neumím,“ řekl japanolog, který studoval na univerzitě v Ósace.