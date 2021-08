SOUHRN, 10. den LOH: Hvězda má první zlato, chce tři. Kanoisté jdou dál

Na olympijských hrách v Tokiu odstartoval závěrečný týden, podívejte se, co přinesl den č. 10. Hvězdný kajakář Josef Dostál uspěl v rozjížďce a postouil do semifinále, kam nakonec pronikli i bratři Fuksové na deblkanoi. Artur Omarov prohrál hned osmifinálový zápas, nedostal se do oprav a na Hrách skončil. Mezi nejlepší se neprosadili ani Jiří Přívratský s Petrem Nymburským, střelci z libovolné malorážky neprošli do finále. Projděte si kompletní výsledky.