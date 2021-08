Reportérka Sportu a její zážitky z Tokia: S teplotou běžte ke klimatizaci

PŘÍMO Z TOKIA | Olympijské hry v Tokiu a jejich organizace, to je spojení, o kterém se hodně mluví. Sportovci oceňují to, že se tento svátek koná. Jenže když se tady s některým z nich bavíte, často chvíli trvá, než najdou pro něco v místním fungování slova chvály. Pravdou je, že k preciznosti to má daleko. Značné potíže třeba dělá obyčejné wifi připojení. Kdo by to v Japonsku čekal? Pokud však něco neladí přesně podle manuálů, k překvapení všech jsou schopni reagovat i operativně. Ale je jedno, že to úplně neběží, jak má. Hlavně že přibývají české medaile!