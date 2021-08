Sex před zápasem: Bojovnice MMA to řekla jasně! Zeptali se i Krpálka

V pondělním díle tradičního pořadu Tiki-Taka na O2 TV Sport bylo veselo. A přítomní hosté neřešili pouze fotbal. Pozvaná bojovnice v zápasech MMA Martina Jindrová, jinak také fanynka fotbalové Viktorie Plzeň, prozradila, co jí vyhovuje před náročnými tréninky i zápasy. Pomáhá jí sex!

„Je to tak. Funguje to i před tréninkem, pak na něm podám lepší výkon. Hodinku, klidně půl hodinku před je to ideální,“ prozradila sympatická bojovnice. Další hosté, kterými byli dvojnásobný olympijský vítěz Lukš Krpálek , šampion Ligy mistrů Vladimír Šmicer , někdejší ligový útočník Petr Švancara a dlouholetý obránce Viktorie Plzeň i české reprezentace David Limberský , se pikantního tématu hned chytili.

„Tušil jsem to,“ smál se Limberský při své premiéře v tradičním pořadu stanice O2 Sport. „Ještě, že jsem tady s manželkou, kdybych jel s Marťou do Plzně, to by bylo něco,“ dodal 37letý hráč, který po ukončení profesionální kariéry působí v třetiligových Domažlicích.

Jindrová ve vysílání prozradila, že sexu se nebrání ani před velkými zápasy. „Může to být ráno nebo i v hale,“ řekla odvážná zápasnice. „Ale musí to trvat déle, je to místo rozcvičky před zápasem,“ upřesnila žena, která podepsala smlouvu v prestižní americké organizaci PFL. „Vyrovnává se to UFC,“ přirovnala to k nejznámější organizaci bojových sportů na světě.

Na téma sexu před závody odpovídal ve studiu i Lukáš Krpálek, který v Tokiu obhájil zlato v judu, tentokrát v nejprestižnější kategorii bez váhového limitu. „U nás se to tolik neřeší, soustředíme se na výkon na žíněnce,“ řekl český olympijský hrdina.