Priske o Karabcovi: Jsem šťastný, ale mohli jsme z něj vytěžit víc. Co stav Preciada?
PŘÍMO Z ARMÉNIE | Po příjezdu na stadion v Jerevanu, kde se Sparta poměří v odvetě 3. předkola Konferenční ligy s Araratem, se potkal s koučem soupeře, pak se rozpovídal na tiskovce třeba o větru, nadmořské výšce nebo Adamu Karabcovi. Zlatý sparťanský chlapec mizí na další hostování, tentokrát do Lyonu. Brian Priske je trenér, pod jehož vedením bral záložník s neotřelými nápady, perfektní levačkou, ale také pověstí mírně náladového hráče, dva tituly v české lize. Jejich další spolupráce se nekoná.
Co říkáte na jeho druhý odchod? V minulé sezoně působil v Hamburku.
„Byla to jedna ze situací, které je těžké zvládnout. Věděli jsme, že Kara měl dobrou sezonu v Hamburku, chtěl odejít ze Sparty, zůstat v zahraničí, což mi nevadí. Na druhou stranu, když nebyly nabídky, zůstával ve Spartě a musel zůstat profesionálem. Pak měl smůlu se zraněním v tréninkovém kempu, jinak by pravděpodobně odehrál nějaké minuty za nás. Ale v neděli jsme dostali zprávu, že se dohodli s Lyonem. Jsem šťastný.“
Proč?
„Jde do Lyonu a doufám, že bude úspěšný, protože byl jedním z hráčů, v které jsem opravdu věřil. V Česku by mohl být jedním z výjimečných hráčů, má pro to předpoklady. Je pravda, že jsme z něj mohli vytěžit víc.“
Proti Araratu nepomůže. Bude odveta těžká? Náskok máte třígólový.
„Rozhodně se budeme snažit hrát naši hru. Jak řekl i Magnus Andersen, jsme tady proto, abychom vyhráli, o tom není pochyb. Takže potřebujeme špičkový výkon. Máme dobrý náskok, ale rozhodně není konec, ten bude, až zazní poslední písknutí. Jsme favorit, musíme s tím umět zacházet.“
V čem je soupeř nebezpečný?
„Minulý týden jsme viděli momenty, kdy ukázali svou kvalitu. Mají velmi dobrého trenéra z Portugalska, přicházejí dobří portugalští hráči. Přijeli na náš stadion, snažili se hrát, rozhodně si zaslouží respekt za přístup.“
Vám chybí stopeři. Nezkusíte čtyřobráncový systém jako v neděli proti Olomouci?
„Možnost to je.“
Je připraven Angelo Preciado?
„Ano, je.“
Plně?
„Ano.“
Kdy budou k dispozici Kaan Kairinen s Veljkem Birmančevičem?
„První si s Olomoucí zranil koleno, druhý má úraz hlavy. V tuto chvíli nemůžu říct víc.“
Nahradí Kairinena dánský záložník Magnus Andersen?
„Určitě je jedním z těch, co mohou Kaana nahradit. Je to chytrý hráč.“