Výzva pro dalšího Adama. Vystoupí Karabec v Monaku z Dočkalova stínu?

Charles Bukowski by mu upřímně a od srdce poradil: „Svět patří těm, co se nepo...!“ Adam Karabec do kategorie takových fotbalistů jednoznačně patří. V 17 letech dobyl se Spartou slavný Celtic Park 4:1. O necelý rok později leží před nejmladším hráčem kádru Letenských další zkouška ohněm – při absenci Bořka Dočkala se pozornost před odvetou 3. předkola Ligy mistrů v Monaku stáčí na šikovného leváka. Dnes má být strůjcem sparťanského povstání v monackém knížectví.

Dva roky na to, aby dostal Spartu do Ligy mistrů. Tak zněly instrukce pro Pavla Vrbu po jeho únorovém příchodu na Letnou. První ze dvou pokusů visí už jen na vlásku. Dnes na Stade Louis II. budou „rudí“ dohánět dvougólové manko proti domácímu Monaku.

„Pokud chceme uspět, musíme si vytvořit víc šancí. Nebudeme jich mít tolik jako v lize, ale dvě tři mít můžeme. A pak to bude o tom, jestli je proměníme,“ vnímá Vrba náročnost utkání.

Třetí tým uplynulého ročníku Ligue 1 navíc Sparta vyzve bez kapitána Bořka Dočkala . Náhrada ovšem existuje. O šanci si říká teprve osmnáctiletý Adam Karabec. Hráč, o kterém si ve světě dávno povídají, ale na domácí scéně sbírá minutové drobty.

Však také Olympique Marseille na začátku léta koketovalo s myšlenkou přivést jeden z klenotů Sparty do Provence. Nabídka, která měla podle informací Sportu přistát na Letné, začínala na 10 milionech eur (asi 255 milionů korun). Z Prahy ovšem přišlo rezolutní ne.

Dostane Karabec nyní šanci ukázat proč? Vrba se na tiskové konferenci otázce ohledně Dočkalovy náhrady vyhnul obloukem. „Pokud si francouzští novináři zacpou uši, řeknu vám celou taktiku. Pokud ne, nic k tomu neřeknu.“

Zatímco Karabcův jmenovec Hložek v jeho věku patřil mezi stálice základní sestavy, druhý zázračný Adam zatím nevystoupil ze stínu kapitána Bořka Dočkala.

„Potřeboval by hrát víc. Když se podíváte na jeho minutáž v lize (83 minut), teprve hledá v mužstvu svou roli a musí ji potvrdit. Hlavně proto, aby ho v ní brali spoluhráči,“ říká Václav Kotal, který na podzim 2020 ve skupině Evropské ligy proti Celtiku upřednostnil tehdy ještě 17letého mladíka před Dočkalem a slavil triumf 4:1. Karabec si onehdy připsal asistenci.

V únoru se však na Letné změnil trenér a Dočkalova role zesílila. Karabce na jeho místě využil Vrba od prvních minut jen jednou – 20. února na hřišti Zlína, kdy sparťanská desítka pykala za žluté karty. Nadějný záložník se odvděčil vítěznou brankou. Dočkal se však záhy vrátil do sestavy a patří mezi Vrbovy nejdůležitější postavy. Kouč jej stahuje ze hry, jen pokud je rozhodnuto, nebo když mu zdravotní stav nedovolí hrát.

A právě takový scénář nyní nastal. Karabec naskočil už o víkendu do druhé půle s Karvinou, dnes by měl vést Spartu v odvetě proti hvězdám Monaka. „Jedná se o špičkový klub, bude to strašně složité pro defenzivu. Myslím si, že Adam přece jen tolik zkušeností nemá,“ váhá Kotal nad tím, zda reprezentant do 21 let v náročné prověrce obstojí.

Už několikrát obdivovatel Neymarových fines předvedl, že umí rozpoutat bouři. V Liberci mu stačilo pět minut, aby vstřelil gól z penalty a připravil branku Hložkovi. Nyní ho však čeká vyšší level. Ale jak by řekl bouřlivák Bukowski: „Hlavně se z toho nepo…“

Zobrazit online přenos Rozhodčí Orsato (ITA) – Preti (ITA), Giallatini (ITA) Stadion Stade Louis II, Monaco