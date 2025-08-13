Ta mlaskla. Rekordman Duplantis dostal pusu od své supermodelky. Číslo 630 na dosah
Tyhle aerolinky jen tak k zemi nepůjdou. Švédský tyčkař Mondo Duplantis neustává ve své letecké show, v úterý večer v Budapešti překonal už svůj třináctý světový rekord a na jediný dílek se přiblížil kdysi nepředstavitelné hranici 630 centimetrů. První odměnu si vybral hned po úspěšném pokusu, byla jím pusa od své sličné snoubenky, supermodelky Desiré Inglanderové.
Báječná současnost Mondo Duplantise se vešla do několika sekund selfíčka Desiré Inglanderové na tribuně Národního atletického centra v Budapešti. Krásná žena měla ve tváři nejdřív napětí a pak velké dojetí, které skryla v dlani. V okamžiku dalšího světového rekordu jejího životního partnera jí z prstu na ruce zazářil obrovský diamant na snubním prstenu.
Pro Duplantise to byl už třináctý světový rekord na zatím nezastavitelné dráze posledních šesti let. Ale stále to není nudné. Už proto, že se fenomenální tyčkař naučil užívat si ty velké momenty naplno.
Emoce rozhodně neskrývá. V Budapešti se po úspěšném skoku nechal zvednout do vzduchu od tyčkařského korunního prince Emmanouila Karalise a už upaloval na tribunu, kde se objímal s blízkými, políbil svou ženu a uvelebil se na okraji tribuny ve stylu Lambeau Leap, tradiční oslavy touchdownu na ikonickém stadionu Green Bay Packers.
Tentokrát se svět nemohl dohadovat o rezervě nad laťkou. Duplantis ji přelezl trochu se štěstím, dotknul se jí holeněmi, koleny i hrudí. Ale stačilo to, aby se udržela ve vzduchu a byl tu nový rekord v hodnotě 629 centimetrů.
Článek pokračuje pod infografikou
„Nevím, jestli to byl můj nejlepší skok. Když jsem laťku přeskakoval, věděl jsem, že mám docela dobrou šanci. Ale taky jsem do toho vrazil až moc energicky. Snažil jsem se zůstat v klidu a jsem rád, že laťka zůstala na místě,“ hodnotil Duplantis.
Od března 2020, kdy na halovém závodě v Toruni výkonem 617 centimetrů překonal svůj první světový rekord a vzal historický primát Francouzi Renaudu Lavilleniemu, neustává v tempu. Jenom v covidem ovlivněném roce 2021 se jeho vzdušná ofenziva zastavila. V další sezoně se zase rozjel a nepřestává. Letos posunul hranici už třikrát. K pokusu na 630 centimetrech bude mít ještě dost možností. Už v sobotu se představí na Diamantové lize v Chořově, 27. srpna ho čeká finále Diamantové ligy v Curychu a v polovině září mistrovství světa v Tokiu.
Na jaře 1985, na začátku éry Ukrajince Sergeje Bubky, přišel později uznávaný tyčkařský trenér Boleslav Patera se závěrem, podle něhož by tehdejší rekordman při náležitém využití náběhové rychlosti mohl skočit až 642 centimetrů.
„V sále to zašumělo, všichni se divně usmáli: Patera spočítal nějakou kravinu…“ usmíval se kouč po letech. „Závěrem té práce bylo, že lze očekávat prudké zvyšování světového rekordu ve skoku o tyči. Dělal jsem ji v březnu 1985. V červenci skočil Bubka šest metrů.“
To léto se Bubka poprvé dostal na hranici šesti metrů. A po závodě v Paříži, který spolupořádal deník FKS l´Humanité, si dovolil odvážnou předpověď: „Myslím si, že ani skok přes laťku na sedmi metrech není v budoucnosti nereálný.“
Tak daleko se ještě nedostal ani Duplantis. Ale povedlo se mu znovu rozdmýchat představy, co je ve skoku o tyči vlastně možné. Do značné míry pomocí tradiční Bubkovy zbraně, extrémní náběhové rychlosti kolem deseti metrů za sekundu.
Když v roce 2021 poprvé dorazil na ostravskou Zlatou tretru, měl za sebou úvodní rekordní zápisy. V předchozí halové sezoně dvakrát vylepšil Lavillenieho rekord výkony 617 a 618 centimetrů. V létě v Římě pak na výšce 615 centimetrů skočil nejvýš pod širým nebem a definitivně vymazal z listin i Bubku.
Duplantis vs. Bubka
Duplantis
Kategorie
Bubka
629 cm
osobní rekord
615 cm
13
světové rekordy
35
13
absolutní rekordy
15
32
závodů přes 610 cm
11
76
závodů přes 6 metrů
44
2x (2021, 2024)
olympijský vítěz
1x (1988)
2x (2022, 2023)
mistr světa
3x (1983, 1987, 1991)
„Šest třicet? To je směšné, musíme být realističtí. Možná jednou…,“ reagoval Duplantis.
„Já jsem ti světový rekord předvídal. Těch šest třicet by vlastně nemuselo být nereálných. Ale radši tě nebudu stresovat,“ hecoval ho vysmátý Američan Sam Kendricks.
Duplantis na vedlejší židli parťáka s úsměvem usadil: „Radši už zmklni!“
Po čtyřech letech od téhle historky je Duplantis dlouho nereálné metě blízko na jediný centimetr. Hranici 620 centimetrů překonal 20. března 2022 ve finále halového mistrovství světa v Bělehradě. A po necelých třech a půl letech je na nejlepší cestě pokořit výkon o celý decimetr dál.
Pro srovnání. Metu 610 centimetrů překonal jako první Ukrajinec Sergej Bubka v létě 1991. V tu chvíli byl nezpochybnitelným králem historie skoku o tyči. Měl za sebou sedm tučných let, v nichž změnil pohled na lidské možnosti ve své disciplíně.
Od té chvíle kariéru začalo a skončilo několik tyčkařských generací. Francouz Lavillenie přidal k rekordu jediný centimetr. Čekalo se na Duplantise, pravého hrdinu jednadvacátého století. Od Bubkova premiérového skoku na 610 centimetrů, uplynulo neuvěřitelných 31 let, než Mondo dotáhl tyčkařské dějiny o decimetr výš. Dnes je Duplantis na cestě smáznout další desítku centimetrů desetkrát rychleji.
Duplantisovy světové rekordy
Rok
Počet rekordů
2025
3
2024
3
2023
2
2022
3
2021
0
2020
2
To mimo jiné znamená, že si vydělal i zajímavé odměny. Zatím desetkrát rekord překonal na mítincích, kde se odměny za světový rekord pohybují na úrovni 50 000 dolarů (víc než milionu korun). Na halovém MS 2022 v Bělehradě byl bonus stejný, na MS 2022 v Eugene dokonce dvojnásobný. Na olympiádě v Paříži sice prémie za rekord vypsána nebyla, ale Duplantis si svých 50 000 dolarů vydělal automaticky za zlatou medaili. Celkem si tak během svých třinácti historických skoků přišel na 700 000 dolarů (necelých 15 milionů korun).
A nic nekončí. Duplantisův otec Greg dostal před sezonou otázku, kolik může jeho syn letos skočit. Odpověděl, že 630 centimetrů je v jeho možnostech.
„Pokud to říká táta, tak to asi bude pravda,“ usmál se Mondo.